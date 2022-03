Paso a paso: Cártel del Noreste intentó un “culiacanazo” para rescatar al “Huevo” Treviño

Las horas de terror en Nuevo Laredo por el arresto de Juan Gerardo Treviño Chávez, el Huevo, derivaron de que el Cártel del Noreste intentara un culiacanazo para rescatar a su máximo líder y atacaron instalaciones militares, incluidas aquellas donde habitaban familiares del personal castrense.

Los miembros del grupo criminal quisieron emular logros del Cártel de Sinaloa en octubre de 2019, cuando generaron caos, asesinatos, balaceras y bloqueos para que Ovidio Guzmán López fuera regresado a los Chapitos, ante lo que se calificó como una sumisión del Estado Mexicano ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quien ha justificado que privilegió la protección de la mayoría ante las amenazas.

Pero esta vez, el Cártel del Noreste no cumplió su objetivo. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la inteligencia para capturar al heredero de los Zetas se intensificó en los últimos tres meses, aunque las operaciones se establecieron desde hace medio año.

Durante la madrugada del lunes 14 de marzo, se registraron diversos enfrentamientos en múltiples zonas de Nuevo Laredo, tras la supuesta detención de un alto mando del Cartel del Noreste.

Agentes del Ejército y la Guardia Nacional patrullaban inmediaciones de la colonia Hidalgo y, al ser identificados por el brazo armado delincuencial, fueron atacados a balazos. No especificaron que fueran a cumplir una orden, aunque Chávez Treviño cuenta con tres mandamientos judiciales, incluida la que lo llevó a ser deportado a Estados Unidos, su país de origen.

El cabecilla fue detenido en flagrancia cerca de la media noche del 13 de marzo reciente. Tenía dos armas de uso exclusivo a Fuerzas Armadas, sus operadores intentaron frenar la detención y atacaron a los 25 o 30 efectivos federales que se desplazaban en cuatro vehículos blindados, entre camionetas tipo pick up y un Sandcat.

Pero cuando lograron asegurar al Huevo Treviño, las operaciones militares tuvieron que ser apresuradas por la peligrosidad y nivel de importancia dentro del Cártel del Noreste. Pasaron apenas 16 minutos para que fuera evacuado en helicóptero y así evitar su rescate. De inmediato fue trasladado a Piedras Negras, Coahuila.

Las balaceras se escuchaban hasta Laredo, Texas. Pobladores del municipio de tamaulipeco padecieron de nueva cuenta estragos de la narcoguerra que han vivido en los últimos 15 años. Perros ladrando, madres que acostaron a sus hijos debajo de la cama y reportes de la llamada Situación de Riesgo en diversas colonias, alertando a resguardarse. Detonaciones incesantes que apenas indicaban la noche de terror.

Según el informe oficial, los castrenses activaron el plan de defensa para repeler el ataque. No reportaron abatidos ni heridos de ambas partes. Al menos, no lo registraron en el lado del Cártel del Noreste. Fuentes consultadas por este medio en ese momento ya indicaban represalias por el arresto de relevancia, aunque no podían confirmar de quién se trataba.

Tan pronto como se vieron sin su máximo dirigente, miembros del grupo criminal desplegaron 13 narcobloqueos en distintas vías de la ciudad fronteriza. Fueron al sector donde viven familiares de los soldados y ahí realizaron hasta seis ataques a balazos. No hirieron a nadie, aunque las balaceras se escuchaban a las afueras.

También acudieron al cuartel militar, donde agredieron siete veces más durante la noche y madrugada. En total fueron 38 ataques por todo el intento del culiacanazo. Algunos usuarios en redes se quejaban de haber decidido vivir cerca de esas instalaciones castrenses.

Querían que la Sedena cediera como aquel jueves negro, cuando fuerzas federales liberaron por la tarde al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El presidente estaba por viajar de la Ciudad de México a Oaxaca y se enteró del operativo en pleno bastión del Cártel de Sinaloa.

Para ese entonces ya había desventaja frente a la respuesta, instalaciones militares rodeadas, así como el domicilio de Tres Ríos, enfrentamientos y cierre de circulaciones. Antes de tomar el avión ordenó que cedieran a las amenazas delincuenciales para evitar más muertos. Una cincuentena de reos ya se habían fugado del penal de Aguaruto, vehículos quemados y las balaceras equipaban el escenario a una guerra.

En esta ocasión, los integrantes del Cártel del Noreste quisieron movilizarse en una estrategia similar, pero el Huevo Treviño ya estaba lejos del territorio y en camino a la capital del país para ser puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Al mismo tiempo, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo también registró ataques y llamaron a que sus ciudadanos buscaran refugio en plena situación de emergencia. Posteriormente comunicaron que se reagendaban todas las citas programadas para el 14 de marzo.

Los habitantes compartían videos de los estruendos, civiles armados patrullando y hasta el uso de impactos similares al sonido de granadas. Los Puentes Internacionales I y II fueron bloqueados por un par de horas. Ahí estaban apostados algunos agentes para recibir cualquier intento de incursión al lado estadounidense.

