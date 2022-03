Acusaron a elementos de la GN de abusos sexuales y golpes contra una mujer y un hombre en Ecatepec

Foto de archivo: EFE/Sashenka Gutiérrez

Una vez más, elementos de la Guardia Nacional (GN) son señalados de haber cometido una serie de abusos en contra de ciudadanos.

En esta ocasión, las víctimas fueron un hombre y una mujer en Ecatepec, en el Estado de México, quienes aseguraron haber sido abusados física y sexualmente por varios elementos de la corporación.

De acuerdo con la periodista Azucena Uresti en su programa de Milenio TV, los agredidos acudieron a la Fiscalía Anticorrupción en Ecatepec para denunciar a los agentes, pero las autoridades se declararon incompetentes para abrir la carpeta.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El primer caso ocurrió la tarde noche del jueves 3 de marzo, cuando Ezequiel salió de trabajar y al dirigirse a su casa, fue interceptado por una patrulla de la Guardia Nacional a la altura del llamado Puente Negro, sobre la vía Morelos, con el pretexto de una revisión.

A decir de la víctima, aunque accedió a la inspección, los policías lo subieron por la fuerza a la patrulla, lo golpearon con tablas en los glúteos y lo violaron con unas de sus armas, para luego abandonarlo en la zona de las Américas, ubicado en el mismo municipio mexiquense.

El medio logró el testimonio de Ezequiel, quien relató lo sucedido el pasado jueves: “Me suben a la camioneta y me ponen abajo en el piso y después me ponen una bolsa. La vez que se paraba la camioneta me bajaban y me pegaban y me decían que me iban a matar. Y así me decían a cada ratito que iba parando la camioneta (...) Después me bajan los pantalones, me empiezan a pegar y de repente siento una pistola y me dijeron que ahí ya me iba a quedar, que ya no me iba a parar y de repente me sacan la pistola, me vuelven a parar y me vuelven a pegar con la tabla”, aseguró.

En el segundo caso se trató de Virginia, quien fue sacada por la fuerza de su casa, ubicada en la colonia El Mirador, por elementos de la patrulla identificación GN303317, quienes la jalaron de los cabellos y le hicieron tocamientos en los genitales.

Foto: (AP Photo/Marco Ugarte)

En declaraciones para el mismo medio, Virginia señaló que los agentes irrumpieron en su domicilio y luego uno de ellos la tomó del brazo y la sometió contra la pared “dándole la espalda al elemento, empezó a tocarme, a buscar, no sé qué era lo que buscaba, en ningún momento me dijo qué era lo que me estaba buscando. Me tocó los senos, me tocó mi parte íntima por debajo de mi ropa. Éste se hace a un lado y otro de los elementos por la parte de atrás introduce su mano dentro de mi ropa y me mete su mano en mi parte íntima”, relató.

Dijo que luego la jalaron del cabello y la sacaron de su domicilio -lo cual quedó grabado en cámaras vecinales- “me toman del cabello, me sacan de mi domicilio y me llevan caminando hacia la otra casa. Uno de estos de estos elementos me recibe con una cachetada y dice ‘es esta’”.

El medio detalló que Ezequiel reconoció plenamente a uno de los elementos de la patrulla GN303317 quien también agredió a Virginia e hicieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción en Ecatepec, las autoridades se declararon incompetentes para abrir la carpeta de investigación.

Tras divulgarse los hechos, la Guardia Nacional advirtió que no tolerará “ninguna acción que contravenga los principios que rigen a la GN “cuyo primordial objetivo es velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En un segundo mensaje, aseguró que personal de Asuntos Internos “se trasladó al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes”.

SEGUIR LEYENDO: