Caso Alejandra Cuevas: supuesta llamada exhibió manipulación de Gertz Manero en la SCJN

La llamada fue publicada por el canal de YouTube "Psicoanálisis" (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Durante la noche del pasado 4 de marzo, en redes sociales se comenzó a viralizar una llamada filtrada en la que se exhibe la intervención del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Alejandra Cuevas.

En esta llamada, sostenida con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, se aborda el tema de su sobrina, acusada del asesinato de su hermano Federico Gertz Manero, caso que ha presentado diversas irregularidades desde el inicio.

El titular de la FGR tildó de “ridículo” el proyecto de la SCJN, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, pues afirmó que no puso nada, “ni una línea”, del contenido que iba a poner en el documento, por lo que prácticamente liberaba a Cuevas, a quien llamó “pend*ja”.

“Es ridículo. No dice que la propia ‘pend*ja’ que está en la cárcel, en auto ella dijo lo que dice que no hacía, y después de hacer toda esa descalificación, muy cabron* y muy cobarde, más cobarde él dice ‘yo me lavo las manos’”, declaró el fiscal.

El fiscal se mostró convencido de que su proyecto contra Alejandra Cuevas ganaría (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

La decisión del magistrado de la Ciudad de México estaría colocando el “pastel completo” para que Cuevas salga de prisión, situación que no otorga ningún tipo de protección a la víctima, o sea el mismo funcionario.

De acuerdo con la charla que tuvieron, el ministro había pactado registrar que sí hubo delito por parte de Alejandra Cuevas, “participación y no complicidad”, pero nada de eso fue colocado.

Posteriormente, aseguró que el ministro “se le volteó”, pues hace “apología” de las conductas de su sobrina. Por ello, declaró que en caso de hacer público el caso el lunes (no especificó la fecha exacta) él haría todos los alegatos necesarios, dado que no había posibilidad de que presentaran acusaciones sobre su injerencia en el caso, “una llamada no hay”, sentenció Ramos López.

Sobre la posibilidad de que acepten el proyecto, el fiscal general sostuvo que otros ministros no lo aprobarían, así que sería totalmente descartado.

Alejandra Cuevas y su madre están acusadas de asesinar al hermano de Gertz Manero, Federico (Foto: cortesía familia Castillo)

Por su parte, Juan Ramos López, al notar la preocupación de Gertz Manero por la posible caída del caso completo, le aseguró que aún tenía la posibilidad de presentar un amparo contra el auto de formal prisión para que no quedara en libertad Alejandra Cuevas. No obstante, también se evidenció su desconocimiento del sistema judicial mexicano por no saber los pasos a tomar durante este juicio.

“Ahorita baja a una sala local y es la que tiene que dictar una nueva sentencia. Si esa sentencia nos fuera desfavorable, y le dan la libertad, ¿nos queda nada más amparo?”, cuestionó Alejandro Gertz Manero.

Finalmente estos audios, publicados por un canal de YouTube llamado “Psicoanálisis” que cuenta apenas con 86 suscriptores, dio a conocer la manipulación que el fiscal planea hacer en la Suprema Corte para beneficiarse en el caso.

Entre las acciones que desarrollará será enviar su proyecto al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien le aseguró que si un sólo ministro, a quienes el propio Gertz Manero convencerá, decide no apoyar este proyecto de amparo, abogará por obtener más tiempo para estudiar el caso.

“Con que yo tenga a dos o tres que le digan ‘no, perate tantito’, se para. Entonces sí se le puede poner la cosa de la ching*da. Le valió m*dre (...) Dicen que el propio presidente de la corte le tenía una desconfianza del car*jo (...) teniendo a los ministros no lo vana dejar pasar porque además no lo quieren”, sentenció la llamada.

SEGUIR LEYENDO: