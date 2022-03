Morena pidió sanciones contra Sandra Cuevas por polémica al regalar dinero: “¿Y el INE? Es veda electoral”

Morena recordó que todos los funcionarios públicos deben de acotarse a las reglas de la veda electoral (Fotos: Cuartoscuro/@Twitter/@SandraCuevas_)

Abraham Mendieta, analista político y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que ejerza medidas cautelares contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, debido a que el acto de regalar dinero podría violar la veda electoral por la Revocación de Mandato.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el español sentenció que el órgano colegiado le ha prohibido a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero cuestionó el porqué se ha permitido el actuar de la representante de Va por México.

Por lo anterior, se preguntó qué está haciendo el instituto ante los hechos que se viralizaron en redes sociales; sin embargo, se respondió a sí mismo y aseguró que la autoridad electoral “no ve, no escucha, no sanciona”.

“En plena veda electoral, Claudia Sheinbaum no puede decir que apoya a AMLO, pero Sandra Cuevas sí puede arrojar dinero desde un balcón. ¿Y el INE? No ve, no escucha, no sanciona”, redactó este martes 1º de marzo.

El analista político cercano a Morena pidió que le INE actúe contra Cuevas (Foto: Twitter/@abrahamendieta)

Las palabras del español rápidamente fueron secundadas por más de tres mil militantes del partido guinda en forma de “me gusta” en Twitter, entre los que se encontraron algunas de las máximas figuras como Citlalli Hernández Mora, la secretaria general de Morena, quien retuiteó el mensaje y también mostró su molestia frente a las acciones de Cuevas Nieves.

En sus redes sociales, la senadora con licencia recordó algunas de las polémicas en las que se ha visto involucrada la alcaldesa, especialmente la denuncia que existe en su contra por su presunta participación en una caso de agresión y privación ilegal de la libertad contra dos comandos policiales.

Asimismo, recordó que también se le ha acusado de utilizar “golpeadores” para frenar las protestas que se han dado en la demarcación; frente a todo ese panorama, Hernández Mora aseguró que Sandra Cuevas es el fiel reflejo de lo que representa el PRIANRD.

“La alcaldesa @SandraCuevas_ clausura establecimiento arbitrariamente, secuestra y golpea policías; utiliza golpeadores para inhibir el derecho a la manifestación y ahora le da por aventar dinero para que le aplaudan. Esto es el #PRIANRD”

La secretaria general de Morena recordó algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelta la alcaldesa (Foto: Twitter/@CitlaHM)

Las palabras y peticiones de los morenistas respondieron a los videos que comenzaron a circular en redes sociales la noche del lunes 28 de febrero, en los cuales se pudo observar a la alcaldesa obsequiar pelotas con 500 pesos en la explanada principal de la demarcación.

En las grabaciones se puede observar a la abanderada de Va por México lanzar “los obsequios” a la multitud que acudió a las instalaciones gubernamentales con el fin de celebrar el mes de la mujer.

Sandra Cuevas durante el evento de El Mes de la Mujer (Foto: Archivo)

Ante la polémica, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, respaldó a su representante y acusó que ésta está siendo víctima de “persecución política” por parte de Morena.

“Es evidente que estamos ante un escenario de persecución política, de hostigamiento político, por parte de la jefatura de gobierno y las instituciones del gobierno de la ciudad contra los opositores y en este caso concreto, contra Sandra Cuevas, no pueden terminar de asumir que perdieron por mayoría de votos el año pasado la alcaldía, se las ganó Sandra Cuevas al frente, a una de las principales aliadas de (Claudia) Sheinbaum”

En conferencia de prensa, el político exigió un alto al “hostigamiento político” que el gobierno capitalino está supuestamente ejerciendo contra Cuevas. Además, indicó que la alcaldesa cuenta con el respaldo y acompañamiento del partido, así como de la bancada en la Cámara de Diputados.

