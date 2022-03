Comunidad UNAM: cuáles son los beneficios y descuentos a los que se puede acceder con la credencial

Los ex-alumnos pueden tramitar su credencial en la Tienda UNAM, tiene un costo de 100 pesos (Foto: DGAE/UNAM)

La comunidad estudiantil que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con distintos descuentos al presentar su credencial vigente.

Tanto estudiantes como ex alumnos que tengan su credencial pueden acceder a descuentos de establecimientos en las categorías de alimentos, entretenimiento, idiomas, cursos, talleres, ropa, librerías, servicios médicos.

¿Cuáles son los descuentos para la Comunidad UNAM?

Los beneficios, servicios y descuentos que se pueden obtener con la credencial UNAM son:

* En la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM dan cursos gratuitos a los y las estudiantes vigentes, mientras que para ex-alumnos dan el 25% de descuento en:

Para que puedan obtener los descuentos, la credencial UNAM debe estar vigente (Foto: CCH/UNAM)

* El curso general de chino, coreano, griego moderno, hebreo, náhuatl, portugués, rumano, ruso, sueco, vasco, árabe y catalán.

* De igual forma en el curso certificación preparación TOEFL de inglés, CELI de italiano y CAPLE de portugués.

* En el curso en línea comprensión de lectura en francés, inglés y The Research Article and the Publication Process.

* Así como en el curso presencial Introducción a la comprensión de lectura en alemán.

*Suburbia: dan descuento preferencial en artículos que estén marcados con el precio original, los productos en los que no aplica el beneficio son de la categoría de electrónica, telefonía de tiempo aire, certificado de regalo, de las marcas Levi´s, Dockers o en las sucursales de liquidación.

* En Hooters dan el 5% de descuento al pagar con tarjeta de débito o crédito y el 10% para quienes paguen en efectivo.

* En Ópticas Lux hacen el 20% de descuento en anteojos graduados, lentes solares y de contacto o de sol.

* Para exalumnos de la UNAM aplican descuentos del 20% en servicios ópticos; el 15% en aparatos auditivos y el 10% en clínicas de servicios oftalmológicos de DEVLYN.

* En museos de la CDMX y de la UNAM dan descuentos de hasta el 50% al presentar la credencial de estudiante.

* En los establecimientos de las Librerías El Sótano dan una tarjeta de cliente frecuente a quienes presenten la credencial de exalumno o estudiante de la UNAM y con ella se pueden tener descuentos del 15%.

* Software UNAM:

Para conocer los descuentos para egresados, es por medio de la página del Programa de Vinculación UNAM (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

* Los beneficios que se pueden obtener con el correo de dominio @comunidad.unam.mx es la infraestructura de Microsoft: cuenta de correo electrónico con directorio de contactos, calendario y administrador de tareas; 50 GB de almacenamiento; protección antivirus y antispam como Avast, AVG o Avira; Microsoft Office en Web para hacer y editar documentos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote.

* De igual manera, brindar de forma gratuita Software de modelado y animación como Autodesk 3ds Max; Autocad, Maya y Autodesk Inventor.

* Editores de Texto e imágenes, reproductores multimedia y visualizadores.

* En Librerías Porrúa dan el 10% de descuento al presentar la credencial.

* En IHOP ofrecen descuentos del 15% tanto a egresados como estudiantes que presenten su credencial UNAM, sólo aplican el descuento de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde.

* En cursos de música en Compasstage otorgan el 40% de descuento.

* En Laboratorios Médicos del Chopo dan descuentos del 10-30%.

* En las papelerías Dabo le dan el 10% a la Comunidad UNAM y egresados.

* En los servicios de Tintorerías Max ofrecen el 15% de descuento.

