Cuáles fueron los errores fatales que provocaron la muerte de una mujer en un gimnasio de CDMX

En las últimas horas ha conmocionado en redes sociales el video donde se observa cómo una mujer muere instantáneamente al caerle una barra con discos que sumaban 180 kilogramos y que pretendía sostener; esto en el gimnasio Gym Fitness Sport, ubicado en la colonia Peralvillo, al norte de la Ciudad de México.

En el video de apenas 58 segundo se aprecia a un sujeto musculoso acomodando algunos discos en la barra de la máquina Smith, y en la cual había una banca acojinada, pero una mujer de sudadera gris y complexión delgada llega para intentar sostenerla, se vence completamente y se va hacía adelante, quedando prensada entre la barra y la banca. Tres personas acuden a socorrerla pero al quitarle el metal la mujer cae sin vida.

Según los primeros reportes, la causa de su fallecimiento fue el fuerte golpe de la barra en el bulbo raquídeo; es decir, en el cuello y la nuca. Sin embargo, para Erick Téllez, instructor certificado por el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio (CICÉ), el principal factor de la tragedia no fue el peso en sí, sino el error de colocar un banco entre la máquina.

En entrevista para Infobae México, el especialista explicó que, por más peso que se le coloque a una máquina de este tipo, tiene un tope de seguridad que evita que la barra llegue hasta el suelo.

“Está mal poner un banco ahí, porque al momento en que tú fallas (al sostener el peso), pues te vas a prensar [...] Las máquinas tienen un tope de seguridad que no llega hasta el suelo. La chica hubiera caído, quizá de rodillas y hubiera sentido un poco el golpe, pero no hubiera fallecido”

Sobre el reporte de que el sujeto musculoso que estaba cerca de la víctima no era instructor sino un socio más, Erick también lo descarta, pues si bien hay mujeres que pueden bajar hasta 200 kilogramos en la misma máquina, un entrenador “con un poco de sentido común” no le pone tanto peso a mujer de complexión delgada y que no tiene técnica.

“Ninguna mujer con menos de cinco años entrenando tiene la capacidad de levantar ese peso. Es imposible, se tiene que desarrollar mucha fuerza en las piernas, la espalda baja, los glúteos, los bíceps y tríceps”

En esto coincide René Moreno, profesor de acondicionamiento físico por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pues consideró que la tragedia pudo ser por imprudencia de la víctima y no por una mala instrucción, ya que el hombre que se aprecia en el video tiene la suficiente musculatura para soportar los 180 kilogramos.

“No vamos a saber la verdad hasta que se dé a conocer el peritaje [...] Se ve que el sujeto está acomodando los discos. Mi percepción es que este señor era el que estaba entrenando con este peso, entonces llega esta muchacha y yo creo que fue curiosidad de intentarlo pues se sale de la lógica que como mujer te pongan ese peso”

No obstante, René afirma que este tipo de accidentes, aunque no mortales, sí son comunes ante la falta de regularización de gimnasios, especialmente en los llamados “de barrio”, donde los instructores podrían no estar certificados y corren el riesgo de cometer negligencias.

“Hay pocas cadenas de gimnasios que se regulan tanto por la Federación de Fisicoconstructivismo y Fitness como de Protección Civil, en cuanto espacio, que la distancia entre equipos y espejos, porque todo es zona de alto riesgo. Pero puede ser que en los gimnasios de barrio no tengan certificaciones y tampoco sus instructores”

“Incluso en los gimnasios está prohibido el ingreso a menores de edad y en el video y en las notas se dice que la mujer iba acompañada de su hija”, agregó.

Sobre la falta de atención del entrenador del gimnasio, René reconoció que los instructores sí son los máximos responsables del área, pero a veces es imposible cuidar a todos, sobre todo sí se instruyendo a otra persona, por lo que es una obligación conocer a los novatos en cuanto acceden al establecimiento para explicarles los posibles riesgos que existen al no seguir correctamente las instrucciones.

“Cuando entra una persona nueva a un gimnasio, primero es responsabilidad de la recepción comunicártelo, para que uno pueda increparlo para enseñarle a conocer y utilizar el equipo”

Cabe mencionar que en cadenas que están reguladas, una vez que el socio acepta la ayuda del entrenador se debe firmar una documentación donde se informa el tipo de programa de entrenamiento, específico para las capacidades de cada persona. Por ello, recomienda elegir un instructor que no solo se vea bien fisicamente, sino que sea un profesionista, ya que el socio tiene el derecho de conocer si cuenta o no con un certificado.

“Al día de hoy ser entrenador deportivo no es un oficio, ya que es una licenciatura de hasta cinco años que se imparte en universidades de alto nivel académico. (El certificado) Ya es un requisito indispensable”

Por su parte, Erick Téllez confía en que esta tragedia provoque una mejor regulación de los gimnasios en todo el país y no aleje a las y los mexicanos del ejercicio y llevar una vida saludable.