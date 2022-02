Esposa de “El Mijis” aseguró que está vivo; ubicaron su teléfono en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Foto: Cuartoscuro

Miriam Martínez, esposa del exdiputado Pedro Carrizales, El Mijis, aseguró que, a 15 días de la desaparición de su marido, sigue vivo y la última ubicación de su teléfono se registró en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Miriam Martínez dijo que las autoridades le dieron a conocer la última ubicación, gracias a que su teléfono fue encendido.

“Tenemos la última ubicación, sabemos que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, aseguró Martínez.

Aseguró que la última llamada que tuvo con su esposo fue el día 1 de enero, “me dijo que se le había apagado su teléfono. Hasta el día 2 de enero me envió unos audios y ya no supe nada de él hasta el momento”, señaló.

La esposa del exdiputado aseveró que El Mijis iba a poner en marcha un programa llamado La Ruta del Migrante, con la finalidad de ayudarlos.

El lunes, Miriam Martínez envió una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pidió ayuda a encontrar a su marido.

Durante la conferencia mañanera del 14 de febrero, la periodista y activista Frida Guerrera leyó la misiva en la que la esposa de El Mijis le pide apoyo al mandatario federal y en la que hacía explícito su temor de encontrarlo sin vida.

“No pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos, y la mía, a las miles de familias incompletas en el país”, señalaba el texto.

“No puedo ni imaginarme siendo yo quien lo encuentre en una fosa, de la misma forma en que él encontró muchos cuerpos que fueron víctimas de este México violento. No me queda duda que lo que vive hoy es consecuencia de no tenerle miedo a la tierra que ama, es el resultado de caminar sobre los caminos olvidados, el origen de todo esto es la confianza de creer que puede cambiar este mundo poco a poco”, aseveró la esposa de Carrizales en su carta.

El texto finaliza con una súplica de ayuda por parte del mandatario. “Le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría: ayúdeme a encontrarlo. Él confía en usted. Hay dos motivos que lo hacen andar, la causa y la transformación. Por favor, no lo deje solo”, concluye la misiva.

En respuesta, el presidente aseguró que ya se atiende el caso pues la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra a cargo de la investigación.

“Ya estamos atendiendo este caso. Rosa Icela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda. Lo estamos haciendo y voy a pedir a Rosa Icela que hoy informe a sus familiares, hoy mismo de todo lo que estamos haciendo”, dijo López Obrador.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas informó que colaborará en la búsqueda y localización de Pedro Carrizales.

Mediante un comunicado detalló que las autoridades de Coahuila y Nuevo León ya le han compartido información y destacó que se realizó la inspección y búsqueda individualizada en las tres ubicaciones de antenas telefónicas que dieron servicio al teléfono del exlegislador el día de los hechos.

