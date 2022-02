Donovan Carrillo: el joven mexicano que está sorprendiendo a Beijing 2022

El joven mexicano buscará colgarse una medalla en la final del próximo 9 de febrero (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Donovan Carrillo, joven mexicano de 22 años, ha sorprendido con sus dotes de patinador artístico en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, en el que obtuvo el tercer lugar -de manera momentánea- del programa corto de patinaje artístico, lo que le aseguró un lugar en la final del 9 de febrero mientras las expectativas de triunfo aumentan.

Con un total de 79.69 puntos, el joven jaliciense buscará colgarse una medalla el próximo miércoles, siendo el primer mexicano que llega a la final de patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992.

Al ritmo de Black Magic Woman y Shake it del compatriota Carlos Santana, el mexicano sorprendió con sus impecables movimientos con los que sumó 48.08 puntos en la parte técnica y 36.61 en la ejecución de ejercicios. Al lado de su entrenador Gregorio Núñez, Carrillo desarrolló una rutina en la que ejecutó siete saltos obligatorios que resaltaron con su traje negro y decorados dorados.

“Desde que era niño siempre fui muy apasionado con la música, sintiendo la voz y cada sensación del artista que trataba de expresar”, comentó Carrillo a Los Angeles Times. Para él, la música juega un factor primordial en cualquier de sus presentaciones, por lo que su elección siempre ha sido fundamental en cualquiera de sus performance.

Al ritmo de Black Magic Woman y Shake it del compatriota Carlos Santana, el mexicano sorprendió en su debut con sus impecables movimientos con los que sumó 79.69 puntos (REUTERS/Toby Melville)

A donde quiera que vaya, Carrillo trata de llevar un pedazo de México con él. En su presentación en el Gran Premio Juvenil ISU en Japón en 2016, el joven atleta patinó bajo la voz de Juan Gabriel -quien recién había fallecido hace un par de semanas- con el tema “Hasta Que Te Conocí”, elección que había hecho con 9 meses de anticipación, ya que era se encuentra entre las favoritas de su madre.

Comienzos

El patinaje artístico no fue el primer deporte que acogió a Donovan, pues primero tuvo que pasar por otras disciplinas para finalmente llegar con la que más se sentiría identificado. A la edad de tres años comenzó a bucear y hacer gimnasia, y luego le dio la oportunidad al fútbol y al karate.

Tras intentar en uno y otro deporte, su hermana mayor Daphne lo alentó a probar el patinaje y, para impresionar a una chica de nombre Elizabeth, Carrillo -de ocho años- se puso a entrenar día y noche.

Desafortunadamente, Elizabeth renunció después de unos meses, pero Donovan ya había quedado hechizado con el deporte que le abriría las puertas a diversas oportunidades en su futuro.

En 2018, Carrillo se convirtió en el primer mexicano en clasificar a los campeonatos mundiales juveniles de la Unión Internacional de Patinaje (Foto: Instagram/@donovandcarr)

Donovan Carrillo es oriundo de Guadalajara -lugar que vio nacer a la música mariachi, al boxeador Canelo Álvarez, al futbolista Javier “Chicharito” Hernández, al piloto Sergio Pérez, a la golfista Lorena Ochoa, entre otros atletas-, por lo que tuvo dificultades con sus amigos quienes lo alentaban a dedicarse a otro deporte más “adecuado” al clima de la región.

Sin embargo, siempre contó con el apoyo de su familia, y, fiel a sus sueños y convicciones, Donovan se quedó con el patinaje sobre hielo. De hecho, pareciera que era el deporte a su medida, pues con su formación en gimnasia y su pasión por la música, logró combinar ambas cosas en una.

En esos tiempos, el próximo finalista en los JJOO aún no había pensado en competencias; para Donovan se trataba de un pasatiempo que disfrutaba hacer. No fue sino hasta el 2010 cuando vio por televisión sus primeros Juegos Olímpicos (los de Vancouver) cuando pensó en dedicarse a ello de manera profesional. “Cuando empecé sólo lo hacía por diversión. Pero cuando vi mis primeras Olimpiadas en televisión, decidí hacer este mi sueño”, comenta Donovan a Los Angeles Times.

Donovan viene de una familia de atletas. Su madre, Diana Isela Suazo, compitió en gimnasia y natación, mientras que sus hermanas Daphne y Daniela también se dedicaron al deporte. Daphne al patinaje y Daniela al buceo. Así que el segundo hijo más joven (de cuatro en total) siguió los pasos de su familia.

Para la final, Carrillo tiene planeado usar ritmos latinos en su presentación, con los temas Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin (REUTERS/Issei Kato)

Pero no todo ha sido fácil para Donovan. A lo largo del tiempo ha aprendido a lidiar con problemas de dinero, falta de patrocinadores o equipo de patinaje, pero siempre ha buscado la manera de salir adelante en su disciplina artística.

En 2018, Carrillo se convirtió en el primer mexicano en clasificar a los campeonatos mundiales juveniles de la Unión Internacional de Patinaje. Desde ese año, Donovan se ha colado entre los 10 primeros lugares en seis competencias internacionales.

Antes de competir en los JJOO de Invierno 2022, Donovan Carillo estaba clasificado en el lugar 70 por la Unión Internacional de Patinaje; aún así, es el primer mexicano en poco más de 30 años en llegar a una final olímpica.

Ahora, se encuentra a un paso de colgarse una de las medallas que se disputarán en el programa libre, donde Donovan competirá con otros 23 patinadores. Para la final, Carrillo tiene planeado usar ritmos latinos en su presentación, con los temas Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin.

Al lado de su entrenador Gregorio Núñez -el único que ha tenido en su carrera deportiva-, Donovan busca hechizar a México y al mundo el miércoles 9 de febrero.

