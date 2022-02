Donovan Carrillo tras su debut en Beijing 2022: “Los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro”

Donovan Carillo debutó en Beijing 2022 como deportista olímpico REUTERS/Toby Melville

Donovan Carillo tuvo su esperado debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde obtuvo resultados espectaculares en una primera ronda, poniendo el alto la bandera mexicana y a sus compañeros de la delegación.

Al respecto, Carrillo dio sus primeras impresiones, y aseguró que se siente muy contento con las calificaciones logradas, lo que incluso lo dejó más motivado para enfrentar las rondas siguientes, así como los otros programas de los que será parte.

“Estoy muy contento, acabo de terminar mi presentación de programa corto, no puedo estar más orgulloso por algo que se logró en esta competencia, muy motivado para el programa largo”, dijo para la prensa.

Además, animó a todos los atletas, no solo de competencias que tengan cabida en los juegos de invierno, a trabajar para lograr todas las metan que tengan, pues la disciplina los llevará a cumplir cada una de ellas.

“Recordarles que los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro por ellos y estás dispuesto a hacer todo lo necesario para alcanzarlos”, concluyó el atleta mexicano durante su primera competencia olímpica en la historia.

Donovan Carillo calificó a la siguiente ronda como tercer lugar de la clasificación REUTERS/Evgenia Novozhenina

Carrillo logró el tercer lugar en su primera fase

Donovan Carrillo, patinador artístico nacional, tuvo un debut de ensueño en China, donde tras una brillante actuación, consiguió una puntación total de 79.69, que lo dejó momentáneamente en el tercer lugar del programa corto de patinaje artístico.

Lo anterior indicó que su primera actuación lo llevó a conseguir el ansiado pase a la siguiente etapa de la competencia, la cual se realizará el miércoles 9 de febrero a las 19:30 horas de México.

Las presentaciones del programa corto iniciaron en punto de las 19:30 horas del centro de México, pero Carillo Suazo salió a la pista de hielo a las 20:34 horas ya que fue el octavo participante en debutar en la justa veraniega.

Al pisar Beijing, Donovan se convirtió en el primer patinador artístico mexicano en clasificarse hasta unos Juegos Olímpicos de Invierno en aproximadamente 30 años. Ahora, buscará la hazaña de colgarse una medalla como debutante.

Donovan Carillo aspira a una medalla en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Donovan salió a la pista con un traje color negro y decorativos dorados. Sus primeros tres saltos fueron bien calificados por los jueces por su buena técnica.

En la técnica de la ejecución logró una calificación de 43.08 y en la evaluación de su presentación obtuvo 36.61, que en total lo dejó con 79.69 puntos y así tener asegurado su pase a la siguiente etapa.

La baja de Vincent Zhou

Donovan se preparaba para competir contra 29 patinadores, pero de última hora, Vincent Zhou, esperanza de medalla de Estados Unidos, anunció este lunes su baja para la prueba individual masculina debido a una infección por COVID-19.

“Me parece bastante irreal que esto me ocurra a mí (...) porque he hecho todo lo que podía para estar alejado del virus desde el inicio de la pandemia. He tomado todas las precauciones posibles. He estado tan aislado que la soledad que he sufrido en los últimos dos meses ha sido en ocasiones devastadora”, explicó, muy emocionado la agencia AFP.

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Team Event - Men Single Skating - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 6, 2022. Vincent Zhou of the United States in action. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Zhou, que participa en sus segundos Juegos Olímpicos, buscaba en Pekín una medalla en una prueba en la que su compatriota Nathan Chen, al que batió en el último Skate America, parece favorito al oro.

El domingo, Vincent Zhou participó en el programa libre de la competición por equipos. Estados Unidos obtuvieron finalmente la plata, justo antes de que Zhou conociera que su test había dado positivo, por lo que no pudo estar presente en la entrega de medallas.

En su vídeo, el patinador de 21 años dio las gracias a sus compañeros por esa plata: “No sé el número de veces que he llorado hoy. Pero estoy feliz de decir que al menos eran lágrimas de alegría”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: