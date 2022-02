Lulú de 13 años fue asesinada en Edomex, acusan como presunto agresor a hijo de un policía

El actual entrenador del Derby County habló a corazón abierto sobre la depresión que sufrió y de por qué no pudo buscar ayuda en su momento

Mirtha Vásquez: “Hice mis mejores esfuerzos. Ojalá que podamos salir de este atolladero.”

La ex presidenta del Consejo de Ministros asegura que no tiene un sentimiento de fracaso y que “por más que uno hace esfuerzos y por más que uno desea ayudar, a veces no se puede” comentó.