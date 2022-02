Secretario de Seguridad de Aguascalientes arrestado por la FGR compareció ante un juez

El funcionario sería relevado de su puesto en septiemrbe del 2021 (Foto: Gobierno del Estado de Aguascalientes)

Porfirio Javier Sánchez Mendoza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes (SSP) compareció ante un juez en la Ciudad de México tras ser arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR) el miércoles tres de febrero afuera de las instalaciones de la Zona Militar de aquél estado.

El funcionario se negó a declarar ante el juez que atiende su caso en el Reclusorio Norte de la capital del país, sitio en el cual permanecerá detenido hasta, por lo menos, el próximo ocho de febrero, fecha en la cual se dará a conocer su situación legal.

Sánchez Mendoza, señalado por la FGR por presuntamente haber participado en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones jurídicas, fue presentado ante el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México a las 11 horas de este jueves tres de febrero y salió del recinto jurídico a las 13:30 horas.

La comparecencia fue realizada a puerta cerrada, ya que las autoridades argumentaron que se tomó la medida como parte de las acciones de precaución sanitarias ante el aumento de contagios de Covid-19.

El proceso de Sánchez Mendoza será realizado por el sistema tradicional, ya que la investigación en su contra fue iniciada en 2016, año en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos obtuvo la denuncia de una víctima que aseguró haber sido torturada por agentes bajo el mando del funcionario, quien fungía como mando en una dependencia de la Policía Federal (PF).

El detenido ha sido vinculado con Cárdenas Palomino y García Luna (Foto: Gobierno del Estado de Aguascalientes)

Porfirio Sánchez ha sido vinculado a Luis Cárdenas Palomino, antiguo comisionado de la PF, quien también fue detenido y procesado por tortura, actualmente se encuentra en el Recusorio Oriente en espera de ser juzgado por los crímenes que se le imputan.

Durante la conferencia matutina de este tres de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades que llevarán el caso del titular de la SSP de Aguascalientes, dejar los intereses políticos a un lado, pero también reafirmó su política de “no proteger a nadie”.

“Lo que considero es que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada; siento que corresponde a la fiscalía hacer las investigaciones, con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie, y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”, dijo el mandatario.

El arresto se llevó a cabo horas después del medio día del miércoles dos de febrero, fecha y hora en la cual el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto, se reunieron con el presidente para realizar una “reunión de seguridad” en Palacio Nacional.

La situación jurídica de Sánchez Mendoza se decidirá el ocho de febrero (Foto: Twitter/moss_rub)

Sánchez Mendoza ocupó diversos puestos al interior de la Policía Federal cuando Cárdenas Palomíno fungía como su titular, lo cual ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, misma época en la cual Gerardo García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal; actualmente enfrenta cargos criminales en una corte de Estados Unidos.

Tras la detención del mando de la SSP, el gobernador Martín Orozco nombró a Jonas Chávez Marín, director General de Seguridad Pública, como encargado de la dependencia, cargo que ocupará hasta nuevo aviso.

Las autoridades estatales informaron de lo sucedido mediante un comunicado: “El Gobierno del Estado de Aguascalientes informa a la sociedad en general sobre la cumplimentación de la orden de presentación que ha girado la Fiscalía General de la República al Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Porfirio Javier Sánchez Mendoza”, se leyó en el oficio.

