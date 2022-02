Las remesas alcanzaron un nuevo récord histórico tras 8 años consecutivos al alza

Para 2021, en total, las remesas recibidas sumaron 51 mil 594 millones de dólares, una cifra sin precedentes (Foto: REUTERS/José Luis González)

Tras ocho años a la alza, al cierre del 2021, el envío de dinero de aquellas personas que radican en otra nación alcanzó un nuevo récord en México. Cabe señalar que las remesas representan el ingreso de más de un millón de familias del país. Esto según información emitida por el Banco de México.

Para 2021, en total, las remesas recibidas sumaron 51 mil 594 millones de dólares, una cifra sin precedentes y superior a la de los 40 mil 605 millones de dólares reportados en 2020,que hasta este fin de año era la cifra récord y que además significó una expansión anual de 27.1%.

Con estos resultados, el superávit (es decir la cantidad de ingresos que superan los gastos) de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo, fue de 4 mil 646 millones de dólares, mayor al de 3 mil 538 millones de dólares que se presentó en diciembre de 2020.

Cabe señalar que no solo aumentaron los recibos de dinero, sino también los envíos: las remesas enviadas por residentes en México al exterior mostraron un crecimiento anual de 1.8%, al alcanzar un nivel de 114 millones de dólares.

Según información emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las remesas representan no solo un ingreso para los hogares de las familias mexicanas, sino que también contribuyen al desarrollo de las comunidades y son de hecho es una de las principales fuente de ingresos que tiene el país, según el gobierno federal.

Además, en 2021 este tipo de ingresos se convirtieron en el segundo más importante para la entrada de divisas en el país, solo detrás de la industria automotriz (que duplicó el monto de ingresos).

Cabe agregar que México ocupó el tercer lugar mundial en recepción de remesas en 2021 con 52 mil 743 millones de dólares, solo detrás de China e India, de acuerdo con un análisis de BBVA Research.

Esto no es sorprendente, si se considera que México es el segundo país con el mayor número de población emigrante, tan sólo superado por la India según los datos del Consejo Nacional de Población y BBVA Research.

Además, el estudio Las remesas y la pobreza en México un enfoque de pareo de puntuación de la propensión realizado en 2007 encontró que “la recepción de remesas reduce la probabilidad de que un hogar sufra de pobreza alimentaria y de pobreza de capacidades en 7.7 % y 6.3% respectivamente. Estos efectos representan una reducción de alrededor del 36% y el 23% en las tasas de pobreza correspondientes para el hogar”.

El ingreso de remesas en cuatro años, tres de los cuales forman parte del periodo en el cual se dio presencia del virus COVID-19 en el mundo

Cómo se hace un envió de remesas y porqué es importante

El año pasado el 98.9% del total de los ingresos por remesas en 2021 en su conjunto fue realizado mediante transferencias electrónicas, lo cual sumó 51 mil 045 millones de dólares.

Las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.7 y 0.4%, respectivamente, del monto total, al presentar niveles de 333 y 216 millones de dólares, respectivamente.

Cabe señalar que según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) importante valorar qué alternativas se tienen para enviar dinero a México, ya que de la opción que se elija, dependerá la cantidad que recibirán los beneficiarios.

En una encuesta realizada en los consulados de México en Estados Unidos y Canadá, se observó que las causas más recurrentes para que los migrantes no utilicen productos y servicios financieros, son debido a que o no saben si su situación migratoria les permite usar servicios bancarios, o bien les interesa, pero no saben cómo hacerlo ni la documentación que requieren, a esto se le suma la barrera del idioma y la desconfianza hacia bancos.

Las remesas enviadas por residentes en México al exterior mostraron un crecimiento anual de 1.8% (Foto: EFE/Hilda Ríos)

Otras recomendaciones

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aquellos interesados en realizar envíos de dinero a México o aquellos que son beneficiarios de dicho ingreso deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

