UDLAP: Docentes y estudiantes exigen la liberación del campus Puebla

La Universidad de las Américas campus Puebla (UDLAP), lleva cerrada poco más de siete meses, (Foto: Instagram@udlap)

Las instalaciones de la Universidad de las Américas campus Puebla (UDLAP), llevan cerradas poco más de siete meses, luego de que estas fueran tomadas por personas armadas que presuntamente pertenecen al gobierno de Puebla, denuncian docentes y estudiantes.

Este primero de febrero de 2022, un profesor de tiempo completo, y 3 estudiantes pertenecientes al grupo de la Comunidad Estudiantil, Académica y Administrativa de la Universidad (EUDLAP) presentaron la petición de liberación al Secretario de Educación del Estado de Puebla, Melitón Lozano, quién compareció hoy ante el Congreso de dicho estado.

Ante la solicitud de entregar las instalaciones, el secretario aseguró que “No existe problemática sin contexto, es decir, viene de años atrás, no fue provocado por parte de este gobierno o por esta Secretaría, hay partes en litigio, y el caso está en tribunales, aunque quisiera esta Secretaría intervenir no puede estar por encima de la resoluciones de los tribunales ” además negó que el gobierno fuera parte del conflicto, y atajó que “No se puede devolver lo que no se tiene”.

Cabe recordar que esta institución es de carácter privado, y según el secretario Melitón Lozano, el gobierno no tiene injerencia sobre ella. Además durante la presentación de avances en el sector educativo, la diputada Nora Escamilla aseveró que las instalaciones de dicha universidad no se encontraban tomadas por el gobierno de Puebla.

En el documento expedido por la comunidad estudiantil, académica y administrativa, se le exige al actual gobernador del estado es Miguel Barbosa Huerta miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional “dejar de interferir en el cumplimiento de los ordenamientos judiciales”.

Un profesor de tiempo completo, y 3 estudiantes pertenecientes al grupo de la Comunidad Estudiantil, Académica y Administrativa de la Universidad (EUDLAP) presentaron la petición de liberación al Secretario de Educación del Estado de Puebla, Melitón Lozano (Foto; Especial)

Por otro lado, diputadas del Partido Acción Nacional acudieron a la institución para verificar que dicha institución continuaba cerrada y sin acceso a estudiantes. En el lugar se encontraban estudiantes, ex alumnos así como padres de familia, y diversos diputados que luego de la reunión en el congreso se trasladaron al Campus Puebla.

El personal de seguridad del UDLAP mencionó que no estaba permitido el acceso debido a que no contaba con la autorización de la persona encargada de la universidad, cuando se le preguntó por el nombre de dicho encargado el trabajador se negó argumentando que no lo podía proporcionar por instrucciones.

“Terminé la carrera y estoy haciendo mi posgrado, mi título esta adentro de las instalaciones y estoy esperando por él desde que las instalaciones fueron tomadas” declaró un joven que se encontraba fuera de uno de los accesos de la universidad. A la par una exalumna comentó que se encontraba esperando un trámite para poder realizar una maestría desde hace tres meses.

Según el documento entregado al secretario de educación, la universidad fue tomada el 29 de junio del 2021 por personas armadas pertenecientes al gobierno del estado de Puebla. Desde entonces, e independientemente de las medidas sanitarias implementadas por la institución ante la pandemia, ni la planta docente ni la planta estudiantil han podido hacer uso de las instalaciones.

(Foto: Twitter/@WendyNielsen2)

Ante ello se ha desatado una campaña en la que estudiantes y ex alumnos que denuncian que el gobierno estatal mantiene “secuestrada” a su universidad. Asimismo la Fundación de las Américas Puebla emitió un exhorto para encontrar a Guillermo Jenkins Anstead y resolver el conflicto legal que atraviesa la universidad. Ya en octubre del 2021, la Fundación Mary Street Jenkins presumió la victoria entre tribunales asegurando que que la UDLAP reabriría sus puertas bajo el control del antiguo patronato. Sin embargo a casi cuatro meses de esta declaración aún no se ha dado resolución a la situación.

Cabe agregar que la carta firmada por la Comunidad Estudiantil, Académica y Administrativa de la Universidad responsabiliza al patronato de la universidad encabezado por Horacio Magaña, del deterioro y pérdida de las instalaciones.

