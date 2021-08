UDLAP: nuevo Patronato desconoció a Cecilia Anaya Berrios como rectora interina

Cecilia Anaya Berrios agradeció su nombramiento provisional al frente de la UDLAP (Foto: Twitter/@udlap)

A primera hora de este viernes, la Fundación Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) emitió un comunicado en el que nombraron a Cecilia Anaya Berrios como rectora interina de la institución, debido a que Luis Ernesto Derbez pidió licencia para responder a las denuncias y orden de aprehensión en su contra.

“El Patronato legítimo, encabezado por su presidenta Margarita Jenkins de Landa, confía en que el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, su equipo directivo y los abogados, podrán demostrar su inocencia ante los tribunales competentes, de quienes exigimos resoluciones prontas e imparciales”, destaca el comunicado.

Asimismo, este órgano presidido por Jenkins de Landa también le otorgó su voto de confianza a los allegados de Derbez: Mónica Ruiz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; y Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; quienes también solicitaron licencia para dar la cara frente a las acusaciones.

En cuanto se dio a conocer esta información, Cecilia Anaya se presentó en un video donde confirmó su nombramiento con fundamento en el estatuto orgánico de la FUDLAP.

“Esta designación temporal servirá para garantizar la calidad académica y la continuidad administrativa de la institución, elementos que han llevado a esta casa de estudios a ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente”, aseveró.

Con este comunicado, la UDLAP dio a conocer que Luis Ernesto Derbez y su equipo pidieron licencia para afrontar las acusaciones en su contra (Foto: Twitter/@udlap)

Posteriormente, hizo un llamado a la restitución del campus para continuar con las actividades de enseñanza afectadas por la pandemia de COVID-19 y agradeció a todas las personas que la apoyaron para llegar a este puesto.

Sin embargo, el nuevo patronato de la UDLAP señaló que el nombramiento de Anaya Berrios es inválido, ya que los integrantes del anterior patronato fueron destituidos y continúan prófugos de la justicia, motivos suficientes para invalidar cualquier decisión tomada para intervenir en la institución educativa. Además, enfatizó que el comunicado emitido más temprano, no contaba con ninguna firma.

“El anterior patronato de la FUDLAP fue removido, derivado de los desvíos millonarios de recursos que realizaron para beneficio personal. Margarita Jenkins de Landa, quien se ostenta como presidenta de ese patronato, se encuentra prófuga desde marzo del presente año, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión”, se lee en un comunicado firmado por Rodrigo Gurza, asesor legal del actual patronato.

Asimismo, Gurza indicó que la información emitida por el anterior patronato simplemente busca confundir a los ciudadanos y estudiantes de la UDLAP. También agregó que, debido a su remoción, Jenkins de Landa no cuenta con las facultades legales para nombrar a ningún nuevo funcionario de la Universidad.

El asesor legal del nuevo patronato desconoció a Anaya Berrios como rectora interina (Foto: Twitter/@RedLopezDiaz)

“El actual patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) se reserva todas las acciones legales contra cualquier persona que indebidamente ostente cargos que no hayan sido debidamente emitidos y ratificados”, advirtió.

Actualmente, el campus, personal de vigilancia y mantenimiento se encuentran en manos del patronato designado por el gobierno de Puebla. Esta organización está presidida por Horacio Magaña, quien nombró como rector a Armando Ríos Piter.

Cabe destacar que el pasado 18 de agosto, un juez de control de Puebla emitió una orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez Bautista y su grupo más cercano. Todos los implicados estuvieron presuntamente inmiscuidos en la creación de algunas empresas, como la sociedad denominada UDLAP Jenkins Graduate School, con las que desviaron alrededor de 100 millones de pesos, los cuales le pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins.

Quien fuera secretario de Economía y de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006) comenzó a ser investigado en la Ciudad de México, pues en la Fiscalía capitalina se presentó la querella en su contra. Por ello, las autoridades poblanas sólo funcionaron como soporte, pues el caso no se encuentra de manera local.

