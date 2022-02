INE destituyó a consejeros de Hidalgo por arriesgar resultados de las Elecciones del 2020

Los consejeros habrían usado un programa que no fue aceptado por el INE (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO)

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la destitución de la Consejera Presidenta y de Consejero del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez y a Francisco Martínez Ballesteros, respectivamente, por poner riesgo los resultados emitidos por el Programa de Resultados Electorales (PREP) durante las elecciones de 2020.

De acuerdo con el comunicado del órgano electoral, ambos fueron señalados de “vulnerar los principios de certeza y máxima publicidad” durante los comicios celebrados en octubre de hace dos años, en medio de la etapa de resultados electorales.

Se detalló que durante aquel proceso electoral se presentaron fallas en el PREP que no se corrigieron a tiempo, por lo que tuvo que ser usada una herramienta informática distinta que no fue avalada por el INE como mecanismo para dar a conocer los resultados preliminares conforme lo ordena la Constitución, la legislación electoral y el Reglamento de Elecciones

“Vulneró la certeza de los resultados electorales, un principio al que están obligadas las autoridades electorales locales”, señaló el boletín.

Los funcionarios del INE no deslindaron de responsabilidad a quienes también se encontraban en los comicios de 2020 (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

Asimismo, respecto a otras dos consejerías denunciadas, el proyecto se declaró infundado y se determinó que no se contaba con elementos probatorios que constataran que los consejeros no pertenecientes a la Comisión Especial del PREP en Hidalgo “tuvieran pleno conocimiento de las problemáticas que enfrentaba el desarrollo de implementación de este programa”.

Acerca de esta situación, la consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales (OPL), afirmó que a las dos personas sancionadas les correspondía la coordinación jurídica de la implementación y operación del PREP, así como la observancia en las bases y los procedimientos generales establecidos para la implementación y operación de dicho programa.

Sin importar que ambas personas son constituidas como principales responsables, para Ravel, el resto de integrantes del órgano colegiado no está exento de responsabilidad, aunque no sea de la misma magnitud.

“Como miembros del colegiado tienen el deber de vigilancia del correcto funcionamiento de las diversas áreas del OPL, entre las cuales se encuentra la Unidad Técnica de Informática que fungía como Secretaría Técnica de dicha Comisión”, señaló la consejera electoral.

(Foto: EFE/Instituto Nacional Electoral)

La consejera Carla Humphrey también se pronunció para remover a dos consejeras más, Miriam Saray Pacheco Martínez y Christian Uziel García Reyes, quienes no formaban parte de la Comisión, pero sí fueron integrantes del órgano que aprobó diversas determinaciones en los comicios de 2020.

“Las otras dos consejerías comparten, en partes iguales, la responsabilidad. No es correcto tratarlos de manera diferente sólo por no haber formado parte de la Comisión Especial del PREP, esto es así porque forman parte del pleno del máximo órgano de dirección de ese Organismo Público Local, por supuesto, del Consejo General y tienen idénticas responsabilidades y deberes, de estar informados e informadas de los asuntos institucionales en general”, aseguró la esposa de Santiago Nieto.

Dicha propuesta fue acompañada por la consejera Claudia Zavala, quien añadió que los consejeros electorales tienen el deber de dar un seguimiento puntual a los actos y actuaciones llevadas a cabo en las diferentes comisiones, desde las cuales se divide el trabajo para efectos de cumplir con sus responsabilidades.

“Una de las premisas fundamentales es que no se les hizo del conocimiento o no se les invitó, precisando las fechas, los horarios y los lugares para el tema de los simulacros. No considero que sea una razón suficiente para deslindar de responsabilidad, el hecho de que no se les haya invitado, porque, ¿cuál es lo ordinario? Las y los consejeros nos reunimos cotidianamente en reuniones de trabajo, vemos los temas que se están tratando”, sentenció la funcionaria electoral.

