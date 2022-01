Manuel Bartlett defendió la Reforma Eléctrica de AMLO de los “malísimos” detractores de la iniciativa

Manuel Bartlett, director de la CFE, defendió la Reforma eléctrica de AMLO (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), defendió la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante una declaración a medios de comunicación desde la Cámara de Diputados.

El mensaje de Bartlett Díaz radica en que los opositores del gobierno de la 4T no han podido argumentar efectivamente en contra de la iniciativa del ejecutivo federal, pues sustentan una oposición parlamentaria basada en mentiras.

Sin temor a caer en equívocos, Bartlett Días señaló que los detractores de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) “han estado muy mal, no traen nada, son malísimos, son muy mentirosos”.

“La iniciativa del presidente es muy clara en la exposición de motivos y no han hecho la menor observación a ella”, declaró. Esto porque el pasado 1 de octubre del 2021, cuando AMLO presentó su reforma, expuso que los productores privados de electricidad cuentan con el 62% de participación en el mercado, mientras que la CFE tiene plantas de producción paradas y una desintegración que afecta su organización administrativa y operativa.

AMLO propuso esta reforma el 1 de octubre del 2021 para promover la autonomía energética en México (Foto: EFE)

También aseguró que la Reforma Eléctrica no está peleada con la generación de energía con recursos renovables y que el discurso que contraviene es completamente una mentira. “Se van a decir que la energía sucia y esas cosas, son mentiras. No han podido, de ninguna manera, refutar los argumentos del presidente de la república en la iniciativa”, apuntó.

Finalmente, manifestó que ve con buenos ojos la creación del Parlamento Abierto, organizada por el priista Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, pues abreva de diferentes criterios para poder ampliar el entendimiento de este fenómeno.

Respecto al parlamento, en el quinto Foro se discutieron diversas perspectivas, en donde Francisco José Barnés, ex rector de la UNAM y socio director de Cifra2 Consultores, llamó a rechazar en todos sus términos la propuesta de AMLO, ya que aseguró que tendrá repercusiones negativas en el sector eléctrico, a la CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional.

Esto representaría una afectación a las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas, pues se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por México. Asimismo, se cancelarían todos los permisos de generación y los contratos de la comisión dirigida por Manuel Bartlett con la Iniciativa Privada (IP).

La CFE se vería beneficiada con el 54% de participación en el ramo (Foto: Cuartoscuro)

Francisco Barnés de Castro es un ingeniero químico y académico mexicano quien fue el rector de la máxima casa de estudios de México de 1997 a 1999 y que renunció a su cargo tras la presión estudiantil ejercida durante la gran huelga de 1999, misma que se condenó su implementación arbitraria de cuotas de ingreso y semestrales y prestaciones de servicio en la universidad.

Del otro lado del espectro se encontró Humberto Morales, coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica y Social Centro de Estudios Estratégicos, quien señaló que la comisión compra energía de una gran cantidad de empresas privadas a las que se les otorgaron permisos de manera “irresponsable y que han especulado con los contratos concesión”.

En este sentido, recordó que no se trata de excluir a la IP, sino que simplemente se trata “de poner orden en el mercado eléctrico y entender que el mejor despacho es el que se calcula sobre los costos totales y no sobre los costos marginales porque de esa manera vamos a saber realmente quiénes son competitivos en el mercado con respecto a la CFE y no tener distorsión del mercado creado por los monopolios privados”.

“Yo creo que la apertura de la Cámara de Diputados es amplísima, hay toda clase de posibilidades de participación, está abierta a todos los sectores y a todos los interesados, de manera que es un parlamento abierto de verdad”, cerró.

