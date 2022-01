“¡No es justicia!”: urgen esclarecer la muerte del presunto feminicida de Renata Martinely

Renata Martinely fue brutalmente asesinada por la ex pareja de su madre, Carlos Daniel "N", en noviembre del 2020. (Foto: Mariana Vallejo / Facebook)

“La muerte de un feminicida no es justicia”, fue la consigna que inundó las redes sociales tras la muerte de Carlos “N”, presunto feminicida de Renata Martinely, una menor de tan sólo 13 años de edad.

El criminal había ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) Chalco-Huitzilzingo por el probable asesinato de la hija de su ex pareja sentimental en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex) el pasado 27 de diciembre del 2021; su vinculación a proceso ocurrió cinco días después, el 31 de diciembre.

Pero el 16 de enero del 2022 el caso dio un giro radical luego que la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) estatal informara a la madre de la niña, Karen Martinely Reyes, sobre el deceso del agresor; una noticia que llenó de “angustia, frustración y desesperanza” a familiares de la víctima.

“Esta no es justicia para Renata. Esto no es lo que deseaba (...) Saber que el feminicida de mi hija dejó este mundo sin pagar por lo que hizo, me deja con sentimientos de angustia, frustración y desesperanza”.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @SS_Edomex)

Según la Secretaría de Seguridad (SS) del estado, el sujeto fue hallado con signos de asfixia al interior de su celda. Sin embargo, en entrevista para Canal 6 TV, Karen reveló que la Fiscalía le había reportado, en primera instancia, que no presentaba signos de violencia.

“Es por eso que se habla de una ‘muerte natural’ porque la misma Fiscalía no se quiere adelantar hasta no tener los resultados de la necropsia y yo misma no quiero especular; no quiero adelantarme a decir si fue un asesinato o un suicidio”, comentó.

A pesar de esto, Karen declaró al canal Elígete a Ti que duda de la primera versión del órgano pues, recordó, Carlos “N” no padecía ninguna enfermedad que derivara en ese tipo de deceso.

La madre de Renata había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por acoso y agresión de su ex pareja hacia la pequeña. (Foto: Facebook Justicia para Renata)

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a no dar “carpetazo” al caso de su hija, ya que el sujeto falleció aún con presunción de inocencia - pues la fecha máxima para la recabación de información en su contra era marzo del 2022.

“Necesito que hagan los exámenes necesarios para que nos comprueben que esta persona sí fue el feminicida de mi hija. No puede quedar en el presunto. (...) ¿Por qué quieren dar carpetazo si a mí todavía no me han entregado a un feminicida?”.

En ese tenor, mencionó que las nuevas exigencias hacia la Fiscalía ahora se rigen bajo tres puntos: esclarecer la muerte de Carlos “N”; esclarecer el feminicidio de Renata y cumplir con la reparación de daño.

Los esfuerzos en la recabación de datos, dijo Karen, buscaban obtener la pena vitalicia, sin embargo el misterioso deceso “truncó” la búsqueda de justicia y el precedente que ésta dejaría para casos futuros.

“Yo quería una justicia con la detención de esta persona (...) buscar que se nos diera sentencia vitalicia para poder meter este precedente para mamás que vienen en el camino. (...) No fue una noticia que nos llenó de alegría, en absoluto, no estoy satisfecha”.

Carlos Daniel "N" fue aprehendido un año después del hallazgo del cuerpo de Renata. (Foto: Twitter / @FiscalEdomex)

El aseguramiento y vinculación de Carlos “N” ocurrió un año después del hallazgo del cuerpo de Renata el 30 de noviembre del 2020 en su domicilio de la calle Tepozanes, en Ixtapaluca.

De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, el sujeto habría irrumpido en el hogar donde la adolescente se encontraba sola para someterla, agredirla sexualmente, estrangularla y posteriormente darse a la fuga.

Cabe señalar que la señora Karen ya había interpuesto una denuncia contra el imputado ante la Fiscalía por acosar y agredir a la menor cinco meses previo a su asesinato; esto, luego que fuera descubierto intentando grabar a su hija mientras se bañaba.

No obstante, la madre aseguró a El Universal que las autoridades “no hicieron nada”, por lo que el sospechoso se habría sentido “intocable”: “Ese es el mensaje que le mandaron a él y a todos los que violentan a otras mujeres”, dijo.

