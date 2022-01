Vacuna para rezagados en Edomex: municipios, fechas, módulos y todo lo que debes saber

(Foto: Cuartoscuro)

Esta semana, en el Estado de México, se estará aplicando la vacuna contra el COVID-19 a rezagados de todas las edades, en once demarcaciones. Así que si necesitas completar tu esquema de vacunación o todavía no has recibido ninguna dosis, es el momento de ponerse al día.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud estatal informó que del 15 al 21 de enero llevarán a cabo una campaña para atender a la población “que por diversas razones no se ha vacunado” o le falta la segunda inyección.

Los módulos se habilitarán en los municipios de Metepec, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Atlacomulco, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco; y en estas sedes se aplicarán las siguientes dosis:

- Primeras y segundas dosis para mayores de 18 años.

- Primeras y segundas dosis a menores de 15 a 17 años. También a los nacidos en 2007 -ya que cumplirán los 15 a lo largo del 2022-.

- Primeras y segundas dosis a menores de 12 a 17 años, con alguna comorbilidad o factor de riesgo.

- Dosis de refuerzo para adultos mayores de 60 años.

- Dosis de refuerzo para el personal de los sectores de salud y educación, de instituciones públicas y privadas.

En todos los módulos de los municipios convocados se aplicarán las vacunas descritas, con la excepción de Ecatepec, donde se estará administrando únicamente la dosis de refuerzo para el personal de salud. Los centros operarán en un horario de 09:00 a 17:00 horas

“Cabe destacar que cualquier mexiquense podrá acudir a la sede que le sea más accesible, sin importar que no esté ubicada en el municipio de su residencia”, aclaró la dependencia estatal en su comunicado.

A pesar de esta flexibilidad, los interesados deben tener en cuenta que las fechas de aplicación varían en función de la demarcación. Te explicamos a continuación los módulos que estarán disponibles en cada municipio, las fechas en las que operarán y los requisitos que se piden.

(Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Módulos y fechas de la vacuna para rezagados por municipio

- Metepec

Fecha de vacunación: del lunes 17 al viernes 21 de enero.

Sede: Instituto Tecnológico de Toluca (Av. Tecnológico #100, Col. Agrícola Bella Vista).

- Ixtapan de la Sal

Fecha de vacunación: del sábado 15 al miércoles 19 de enero.

Sede: Centro de Convenciones (Vicente Guerrero #20, Colonia 10 de agosto).

- Tejupilco

Fecha de vacunación: del martes 18 al jueves 20 de enero.

Sede: Unidad Deportiva Tejupilco (Blcd. de los Planetas s/n, Col. El Sol)

- Valle de Bravo

Fecha de vacunación: del sábado 15 al martes 18 de enero.

Sede: Auditorio Municipal “Carlos Pichardo Cruz” (Calle Porfirio Díaz #15, La Capilla).

- Atlacomulco

Fecha de vacunación: del sábado 15 al martes 18 de enero.

Sede: Alameda Central (Av. Juan N. Reséndiz, Centro).

- Naucalpan

Fecha de vacunación: del sábado 15 al martes 18 de enero.

Sede: Parque Naucalli (Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho, Bulevares).

- Cuautitlán Izcalli

Fecha de vacunación: del sábado 15 al miércoles 19 de enero.

Sede: Auditorio Enrique Batiz (Avenida Constitución s/n Centro Urbano).

(Foto: EFE/Luis Ramírez)

- Zumpango

Fecha de vacunación: del sábado 15 al martes 18 de enero.

Sede: Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAEZ) (Carretera Zumpango-Jilotzingo 400, Barrio de Santiago, Segunda Sección).

- Nezahualcóyotl

Fecha de vacunación: del lunes 17 al viernes 21 de enero.

Sede: Auditorio Pluricultural Emiliano Zapata (Av. San Ángel, José Vicente Villada).

- Chalco

Fecha de vacunación: del lunes 17 al jueves 20 de enero.

Sede: Deportivo Solidaridad (Casco de San Juan).

- Ecatepec

Fecha de vacunación: del lunes 17 al viernes 21 de enero.

Sede: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) (Av. Central s/n Valle de Anáhuac).

¿Cuáles son los requisitos para recibir la vacuna para rezagados?

Los requisitos varían en función de la persona que vaya a aplicarse la vacuna y la dosis que solicite (primera, segunda, mayores de 60 años, personal educativo, etc.). Pero en rasgos generales, todos los interesados deben presentar:

* Identificación oficial (acta de nacimiento o CURP para menores de edad, e INE para mayores de 18 años).

* Registro lleno e impreso del sitio https://mivacuna.salud.gob.mx.

Además, hay que añadir los requisitos específicos, según los subgrupos:

- Si vas a aplicarte la segunda dosis: deberás presentar también el comprobante de la primera aplicación.

- Si eres menor, de 12 a 17 años, con alguna comorbilidad: tendrás que mostrar el certificado expedido por tu médico en el que se haga constar el diagnóstico sobre las causas de comorbilidad y padecimientos.

- Si perteneces a instituciones privadas del sector salud: deberás presentar cedula profesional (original y copia), o certificado de estudios (original y copia) en el caso de ser pasantes.

- Si la unidad médica acude en grupo al módulo, les solicitarán un oficio con el listado del personal, que acredite su instancia. Este deberá ir firmado por el director de la institución.

- Si formas parte de una institución pública sanitaria tendrás que portar el gafete institucional o el último talón dde pago.

- Si eres personal educativo tendrás que registrarte en el sitio http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/. Una vez dentro, ingresa tu CURP y presenta ambos formatos en el centro de vacunación al que acudas.

(Foto: Cuartoscuro)

¿Qué vacunas aplicarán?

En todas las sedes, con excepción de la de Ecatepec, se aplicarán los siguientes biológicos.

Astrazeneca:

Para mayores de 18 años, primera y segunda dosis.

Personal del sector salud y mayores de 60 años, dosis de refuerzo.

Moderna:

Para mayores de 18 años, segunda dosis.

Para personal educativo, dosis de refuerzo.

Pfizer:

Para menores de 15 a 17 años, primera y segunda dosis.

Para menores nacidos en 2007 que a lo largo de este año cumplen 15.

Para menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o factor de riesgo.

Sinovac:

Mayores de 18 años, segunda dosis.

En el módulo de Ecatepec, por su parte, se aplicará únicamente el biológico de Astrazeneca, al personal rezagado del sector salud.

