Fiscalía de CDMX continuará investigaciones contra Raymundo Collins: “Será implacable”

Raymundo Collins evadió una segunda orden de aprehensión en su contra (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que continuará las investigaciones contra Raymundo Collins Flores, ex secretario de Seguridad Pública de la capital del país durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

A través de un comunicado, la dependencia local afirmó que aceptó “con respeto absoluto “ la resolución de un juez de control que determinó dejar sin efectos una segunda orden de aprehensión en contra del ex funcionario.

Sin embargo, esta resolución no lo desliga de ningún delito, mucho menos lo declara inocente, por lo que el Ministerio Público (MP) seguirá con las indagatorias iniciadas.

“Dicha resolución solamente deja sin efecto el mandamiento judicial, por lo que hace al mecanismo para presentar al imputado ante un juez de control, pero no señala que no exista delito que perseguir, ni lo declara inocente, además de que no impide que el agente del Ministerio Público continúe sus labores de investigación, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no lo exime de continuar con la indagatoria iniciada”, se lee en el boletín.

La decisión del juez no implica inocencia de los delitos señalados (Foto: Especial)

Finalmente, la Fiscalía detalló que ha integrado una investigación profesional y robusta por la probable participación de Collins Flores en la comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, misma que ha permitido realizar diversas diligencias, como la realizada en octubre de 2020.

Este operativo, realizado en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Morelos, se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el Poblado de Tequesquitengo, municipio de Jojutla, donde se aseguraron 41 autos clásicos, algunos valuados en varios millones de pesos además de otros vehículos, así como obras de arte.

Cabe resaltar que no ha sido la única ocasión en la que Raymundo Collins se libra de una orden de aprehensión. La primera de ellas fue expedida en octubre del 2021 e invalidada posteriormente.

De acuerdo con la información proporcionada por el magistrado del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México en la Unidad de Gestión Judicial número 12, quien solicitó ante la Fiscalía la orden de aprehensión en contra del acusado, este segundo recurso fue descalificado al detectar “vicios legales” en el proceso.

Uno de los motivos por los que se le concedió el amparo al exfuncionario fue por alegar que la fiscalía violó sus derechos humanos al intentar detenerlo sin tener una razón legítima para hacerlo, pues aseguró que no ha cometido ningún delito.

El ex funcionario es acusado de uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión al frente del INVI (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO)

Finalmente, el jurista dictaminó que no expedirá otro mandamiento judicial de ese tipo en contra del Collins, pues negó que exista una necesidad luego de la decisión tomada por Julio Veredín Sena, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

¿De qué acusan a Raymundo Collins?

Raymundo Collins es señalado por la FGJCDMX de uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión al frente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Según las acusaciones, se adjudicó de manera directa el contrato para la elaboración de diagnóstico de operación para una de las áreas de la dependencia, el cual tuvo un costo de cinco millones 199 mil 816 pesos y una vigencia de 53 días.

Por este delito, se detuvo y procesó a tres servidores públicos, quienes habrían planeado, de la mano de Raymundo Collins, el desfalco al INVI, así lo aseguró la fiscalía capitalina ante el juez que rechazó ordenar su aprehensión

