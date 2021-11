Sheinbaum aseguró que impugnarán el amparo que Raymundo Collins presentó para evitar ser detenido

Raymundo Collins y Claudia Sheinbaum (Foto: Especial)

Raymundo Collins, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública y director del Instituto de Vivienda (INVI) en la administración capitalina pasada, obtuvo un amparo para frenar la orden de aprehensión que pesa en su contra por ser presunto responsable del uso ilegal de atribuciones, por la compra irregular de un terreno con un valor superior a los 21 millones de pesos.

Ante ello, este mediodía, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estimó que hay maneras de impugnar esta resolución, pues no es una resolución definitiva, pero ello dependerá de la Fiscalía.

“Entiendo que hay varias carpetas contra Collins que tiene la Fiscalía General. El argumento, hasta donde entiendo, que lo mencionó la fiscal para darle el amparo, es que no lo citaron antes de la orden de aprehensión y ahí la Fiscalía va a impugnar dado que se le cita y no se presenta porque no se encuentra en el país. Hay maneras de impugnar esta resolución, no es una resolución definitiva”, explicó la mandataria.

“Depende de la Fiscalía General de Justicia, no depende de nosotros y por supuesto también de los jueces tanto del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y en particular, lo que tiene que ver con el amparo, son los jueces federales”, agregó Sheinbaum Pardo.

Raymundo Collins (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el día de ayer se dio a conocer que por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal indicaron que la orden librada el 21 de marzo de 2020, por el juez Centésimo Décimo Tercero del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, no puede ser ejecutada por alguna autoridad, por ser inconstitucional.

Se determinó que el juez de control deberá emitir una nueva resolución en la que analice y fundamente la necesidad de privar de la libertad al ex funcionario de la Ciudad de México.

En su fallo, señalaron que el juez Centésimo Décimo Tercero emitió la orden de captura sin realizar una adecuada motivación, ya que no acreditó de manera fehaciente la necesidad de privar de la libertad al ex servidor público, prevista en la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Quién es Raymundo Collins?

Raymundo se incorporó como funcionario público en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2002, como subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Raymundo Collins (Foto: Cuartoscuro)

Durante la administración de Ebrard en la capital del país, estuvo al frente de la Central de Abasto (Ceda), el mercado mayorista y minorista más grande del mundo.

En 2012, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera lo designó como director del Invi, cargo que ocupó hasta 2018.

En julio del 2018, tras la renuncia de Hiram Almeida como secretario de Seguridad Pública por parte de Hiram Almeida, Raymundo Collins fue nombrado titular de la dependencia capitalina por el entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, y permaneció en el cargo hasta que finalizó el sexenio en diciembre de ese mismo año.

A principios de 2020, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, develó que Raymundo Collins era investigado por un desvío millonario cuando fue titular del Instituto del Invi, por lo que se giró una orden de aprehensión, que fue revocada por un juez. La orden también dejó sin efecto la ficha roja de búsqueda girada en 194 países solicitada a Interpol.

Pero el pasado 8 de septiembre, un juez radicado en la Ciudad de México giró una nueva orden de aprehensión en contra de Raymundo Collins por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en su calidad de titular Invi, misma que el día de hoy quedó sin efecto.

