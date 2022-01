Este es el tiempo en que un positivo a COVID-19 puede contagiar

Personas hacen fila en un laboratorio privado para hacerse la prueba Covid-19 ante el repunte de casos en Ciudad de México (México). (Foto: EFE/ Madla Hartz)

Ante la reciente incertidumbre que ha desencadenado la variante Ómicron en el país y el mundo, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “sigue siendo un virus peligroso” aunque cause síntomas menos graves, aquí recordaremos en cuántos días puede contagiar una persona que dio positivo al COVID-19.

“Aunque ómicron causa síntomas menos graves que delta (la variante hasta ahora dominante), sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados”, expresó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

Pero ¿Por cuánto tiempo puede contagiar una persona que dio positivo a COVID-19?

De acuerdo con especialistas una persona que dio positivo a la enfermedad puede empezar el contagio dos o tres días previos a la confirmación de la misma.

Luego el máximo tiempo de contagio se dará entre los cinco días de haber presentado los síntomas, hasta los 10 o 15 días en casos moderados.

Un paciente infectado de la COVID-19 ingresa en una cápsula Covid al área de Urgencias del Hospital General de Zona 1-A "Venados" ubicado al sur de la Ciudad de México (México). EFE/José Pazos/Archivo

Aunque de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, si el cuadro es grave en una persona, entonces ésta podrá contagiar hasta los 20 días.

Debido a que la variante Ómicron es mucho más transmisible que Delta (alrededor de cinco veces más), según investigaciones se detectó que la incubación (período de tiempo entre la infección y el desarrollo de los síntomas), también puede reducirse en comparación con las variantes anteriores y sería de tres días frente a lo que se sabía hasta el momento del coronavirus, cuya incubación puede variar entre dos y 11 días, hasta un máximo de 14 días.

Y si bien el período infeccioso (es decir, cuando una persona infectada puede contagiar a otras) puede comenzar uno o dos días antes de que aparezcan los síntomas, es probable que las personas sean más contagiosas durante el período sintomático. En pacientes asintomáticos, se calculan las 48 horas anteriores al hisopado positivo.

La variante, que fue identificada por primera vez en África austral a finales de noviembre de 2021, se ha propagado de forma masiva en todo el mundo.

Un sanitario traslada a un paciente infectado con covid-19 al Hospital General de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua (México). EFE/ Luis Torres

Los síntomas menos severos --sobre todo para las personas totalmente vacunadas y con una dosis de refuerzo-- que los de delta hacen que algunos piensen que se trata de una enfermedad benigna.

Pero “más transmisión quiere decir más hospitalizaciones, más decesos, más personas que no pueden ir a trabajar, incluyendo profesores y personal sanitario, y más riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal que ómicron”, dijo el responsable de la institución.

“No es una enfermedad benigna, es una enfermedad que podemos prevenir con vacunas”, señaló por su parte Michael Ryan, a cargo de las situaciones de emergencia en la OMS”.

No es el momento de abandonar, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de decir que es un virus bienvenido, ningún virus es bienvenido”, advirtió.

Algunos piensan que Ómicron y su elevado nivel de transmisión pueden reemplazar a las variantes más peligrosas y transformar la pandemia en una enfermedad endémica fácil de combatir.

