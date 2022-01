López Obrador se reportó “ronco, pero bien” tras contagiarse de COVID-19

Luego de confirmar su contagio por COVID-19 el presiente se presentó vía remota a la conferencia matutina

El presidente López Obrador anunció su estado de salud por medio de una videoconferencia, con ayuda de un equipo instalado en su lugar de aislamiento. Durante la conferencia del 11 de enero, el presidente aseguró que se encuentra bien: “Estoy ronco, afónico, pero bien” dijo.

“Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar” Además añadió que este mensaje se daba “Con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante Delta y lo estoy experimentando” aseguró el mandatario.

Durante su reporte de salud, el presidente midió su temperatura y su oxigenación frente a la cámara que transmitía imagen a la conferencia en el Palacio Nacional. El máximo jefe de las fuerzas armadas registró una temperatura de 36.1 C° “Así he estado, no he tenido calentura” informó. En cuanto su oxigenación, se encontraba en un 96%. Asimismo, dentro de los síntomas que el presidente señaló tener eran: ardor en la garganta y dolor de cuerpo al principio. “Es como una gripe con ronquera” mencionó.

Hasta ahora López Obrador se encuentra tomando paracetamol y reiteró que se siente bastante bien. “Creo que afortunadamente, no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto, yo diría que el virus va de salida”.

El presidente también comentó que ahora el virus solo se queda en la garganta y ya no llega a los pulmones, “Muy pronto las cosas van a normalizarse, desde luego, cuidándonos, pero no (hay que) alarmarnos”

Su mensaje finalizó asegurando que llevará a cabo todas sus labores como jefe de Estado desde su aislamiento, que de acuerdo con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, durará una semana aproximadamente. “Voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, pero seguiré en mis labores” concluyó el presidente.

Información en desarrollo...