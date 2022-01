Elementos de la Guardia Nacional de carreteras fueron asignados a patrullaje en ciudades

19-01-2020 Agentes de la Guardia Nacional de México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO GUARDIA NACIONAL MÉXICO

Después de que 500 efectivos de la Guardia Nacional (GN) protestaron en las inmediaciones de la Base Conte en Iztapalapa, 100 de estos elementos que laboraban en vigilancia de carreteras, fueron removidos de su puesto y asignados a tareas de seguridad en las calles de San Luis Potosí y Zacatecas.

En estos estados se llevan a cabo planes de apoyo en materia de seguridad pública por parte del gobierno federal, el cual secunda lo realizado por autoridades estatales, quienes se han visto rebasadas por la violencia generada por los diversos grupos delictivos presentes en las entidades.

Según declaraciones de los elementos de la GN, lso uniformados recibieron amenazas por parte de sus superiores, quienes aseguraron que serían despedidos si no aceptaban el cambio de adscripción, por lo cual se vieron obligados a firmar el documento que los permutó, no sólo de puesto, sino de estado también.

(Foto: Twitter/GN_MEXICO_)

De la misma forma, los uniformados se quejaron por la falta de pago de viáticos, pues se trasladaron a la Base Conte, sede nacional de la GN, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, desde diversos estados, cubriendo ellos mismos con los gastos de transporte, comida y hospedaje.

Los elementos de seguridad anteriormente se desempeñaban como vigilantes de carreteras en Jalisco, Hidalgo, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y Baja California; algunos de ellos también se encargaban de desempeñar labores preventivas en los aeropuertos de Veracruz, Tabasco, Colima, Chiapas Y Campeche, lugares de los cuales serán desplazados para cumplir con su nombramiento al norte del país.

Los directivos de la dependencia han negado las presuntas amenazas de las que fueron víctima los protestantes, pues aseguraron que el proceso de despido toma muchos meses y recursos para poder realizarse, a menos que incurran en faltas graves a las normas internas, como lo son diversos delitos.

El miércoles 5 de enero, 500 elementos de la GN, entre operativos y administrativos, se manifestaron en la sede nacional de la dependencia, lugar en el cual fueron citados mediante documentos oficiales, los cuales ordenaban la revisión de su situación laboral.

Foto: Guardia Nacional México

Según diversos elementos, altos mandos de la corporación revisaron sus contratos y realizaron las modificaciones antes señaladas, las cuales debieron ser aceptadas por los uniformados, pues de lo contrario, se les daría de baja de la institución.

“Es injusto por lo que estamos pasando, porque cuando quieren somos parte de la institución, y cuando no, no. Somos el personal más perjudicado, trabajamos en las oficinas y vivimos del puro sueldo. Nos traen aquí sin viáticos y pasaje. No nos dan ninguna garantía”, dijo un elemento de la GN, quien protestó en el lugar.

Desde noviembre del 2021, se han realizado modificaciones en la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, pues se comenzó con modificaciones en su ordenamiento por órdenes de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez.

Tras la extinción de la Policía Federal (PF), la Guardia Nacional ha realizado un decremento de sus elementos adscritos a tareas de vigilancia de las vías de comunicación, tareas de las que el Ejército Mexicano se encarga en la mayoría de las ocasiones.

