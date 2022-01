Día de Reyes en CDMX: Sheinbaum descartó rosca de Reyes masiva en el Zócalo

(Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez)

Melchor, Gaspar y Baltazar están a días de llegar para repartir juguetes a todos los niños y niñas, sin que falte la rosca de Reyes; no obstante, este año no se llevará a cabo la partida masiva del tradicional pan en el Zócalo de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también descartó cualquier actividad masiva con motivo de la celebración del 6 de enero.

“Por lo pronto el 6 de enero no tenemos ninguna actividad especial, masiva, en el Zócalo de la ciudad”, indicó la mandataria capitalina tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria No.11 “Adriana García Corral”.

Sin embargo, explicó que las romerías de Los Reyes Magos seguirán instaladas, ya que hasta ahora no hay una alarma especial ante el incremento de casos de COVID-19, pues no se ha presentado repunte en las hospitalizaciones ni en las muertes, por lo que seguirán las mismas medidas sanitarias.

(Foto: Gobierno de la CDMX)

“Por el momento es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay ninguna alarma, digamos en la ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación”, detalló la alcaldesa.

La alcaldesa comentó que la estrategia que se va a seguir para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 es la vacunación, por lo que pidió a las y los capitalinos permanecer atentos a la información oficial, pero que hasta el momento no hay razón para que se cierren escuelas.

Respecto a la vacunación para menores de edad, Sheinbaum Pardo descartó alguna medida o jornada especial para inmunizar a este sector de la población, pues aún no está contemplada. No obstante, recordó que en esta quincena se vacunará con terceras dosis a adultos mayores de cinco alcaldías y personal de salud privado, así como segundas dosis para jóvenes de 15 a 17 años, y próximamente refuerzo para el personal educativo.

López Obrador reconoció aumento de contagios de COVID-19 pero sin más muertos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció hoy el aumento de contagios de COVID-19 en el país por la variante Ómicron pero, resaltó que esta es menos dañina y menos mortal.

(Foto: Cuartoscuro)

“Sí, están incrementándose los contagios por esta nueva variante pero afortunadamente no hay incremento en las hospitalizaciones y, lo más importante, no hay fallecimientos”.

Destacó que se espera que aumenten los contagios, aunque insistió en que “no tiene la gravedad esta variante que la otra (la Delta), que nos afectó mucho”, precisó. No obstante, el mandatario instó a la población a cuidarse y destacó que las afectaciones no serán las mismas que con otras variantes.

Señaló que pese a que aumentan los contagios no han crecido las hospitalizaciones, dijo que por ejemplo, el 2 de enero se registró una ocupación en camas generales de 14 % y de 12 % en camas con ventilador para terapia intensiva.

Aclaró que este día tendrán reunión con todos los sectores y el martes se informará sobre la situación que está viviendo el país en relación a la pandemia.

México detectó a la primera persona contagiada con la variante Ómicron el pasado 3 de diciembre y desde entonces, según las cifras de la plataforma mundial de secuenciación del virus Global Initiative on Sharing All Influenza Data México se tienen contabilizados 254 casos de la nueva variante. Lo cual posiciona al territorio en el segundo lugar con más casos de Ómicron en Américas Latina.

SEGUIR LEYENDO