Cuitláhuac García garantizó justicia para resolver feminicidio de la hija del alcalde de Xoxocotla

Cuitláhuac Garcia Jimenez aseguró que se dará con los responsables del crimen (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)





Durante una conferencia ofrecida en Xalapa, Veracruz con motivo de informar sobre las primeras indagaciones del feminicidio de una menor en el municipio de Xoxocotla, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que el caso no quedará impune, por lo que habrá justicia para la víctima y sus familiares.

“Ya están las investigaciones preliminares y va a haber justicia; hay indicios muy claros de presuntos responsables y se va a dar con ellos”, pues el mandatario aseguró que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), comandada por Verónica Hernández Giadáns, se encargará del caso.

Asimismo, Cuitláhuac García adelantó que el crímen podría haber sido un atentado en contra del alcalde de la entidad, el morenista Magdaleno Juárez Pérez, padre de la menor de 12 años que fue encontrada sin vida el martes 28 de diciembre.

De acuerdo con información de medios locales, vecinos de la localidad de La Mesita, cerca del río San Simón, en el municipio de Xoxocotla alertaron a las autoridades sobre un cuerpo sin vida al interior de un automóvil marca Chévrolet modelo Corsa de color blanco con placas de Veracruz, por lo que policías de la entidad acudieron al lugar para documentar el suceso.

El cuerpo de la menor mostró signos de violencia previos a su asesinato (Foto: Twitter/SinMurosMx)

Al interior del vehículo también se encontró a un hombre que presuntamente fue golpeado hasta quedar inconsciente, quien fue identificado como Adrián T.C. y posteriormente trasladado por personal de emergencias a un hospital aledaño.

Elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zongolica acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual presentaba golpes y signos de violencia, lo cual apuntó a que se haya tratado de un feminicidio.

El cuerpo sin vida encontrado correspondía a una menor identificada como E.J.R. la hija del alcalde del municipio Magdaleno Juárez Pérez; y quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares la mañana del martes 28 de diciembre del 2021, pues fue vista por última vez en un baile organizado por su padre en un lugar cercano a la zona en la que fue hallado el cadáver.

El evento fue celebrado como parte de las celebraciones por el cuarto año de gobierno del político, quien fue electo alcalde de Xoxocotla en 2018 y terminaría sus labores como funcionario el primero de enero del 2022.

Cuatláhuac García aseguró que el caso de Del Río Virgen no es político (Foto: Cuartoscuro)

Durante el encuentro con la prensa en el que el gobernador habló sobre el caso de feminicidio, también se tocó el tema de la reciente vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quien es acusado de homicidio calificado por la FGE.

Al respecto, Cuitláhuac García aseguró que no se trata de un caso “armado o construido políticamente”:

“Es la primera resolución en la que un juez determina la vinculación a proceso y eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido políticamente para afectar a algún adversario. Hay una investigación con pruebas que el juez valoró y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable”, manifestó el mandatario.

Asimismo, aseguró que nunca ha tomado acciones en contra de sus detractores: “Yo no me he ido contra ningún adversario político denostándolo, tratando de hacerlo ver mal, he sido muy respetuoso aún cuando contra mi persona sí han expresado improperios, señalamientos falsos, aún así he sido muy respetuoso, sobre todo con quienes tienen alguna representación popular”.

SEGUIR LEYENDO: