“Hay que saber perdonar”: el mensaje de López Obrador para esta Navidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó el día de hoy, 23 de diciembre, en su conferencia mañanera a todos los mexicanos por Navidad. Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel deseó que la Navidad de los ciudadanos sea un momento gratificante y lleno de buenos sentimientos.

AMLO comentó que para esta festividad el ambiente se debe de llenar de armonía, amor y reconciliación. “Queremos transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, para que esta Navidad sea de felicidad de armonía, de reconciliación y de amor con nuestros seres queridos; también con nuestros amigos; con lo que nos distanciamos pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos, hay que saber perdonar o perdonarnos, no odiar”.

El líder del Ejecutivo expresó que las fiestas decembrinas son un muy buen momento para recuperar lazos con aquellas personas que por alguna razón se han “alejado”: “Va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos, quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por ciertas circunstancias, y en estos tiempos podemos reconciliarnos”.

López Obrador destacó que no se debe perder la esperanza en vivir y en salir adelante. ”Deseo mucho amor, mucha felicidad, que no exista sufrimiento y que no perdamos nunca la esperanza en vivir; en salir adelante. Que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida, todo, y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo, y mucho menos en familia, siempre nos querremos, felicidades”, concluyó el mandatario.

Este es el segundo día consecutivo en el que Andrés Manuel emite un mensaje deseando felices fiestas a los mexicanos. El día de ayer, y de igual forma durante la conferencia matutina, el presidente comentó que aunque exista polémica en torno a las reuniones por la nueva variante ómicron, la gente debe reunirse con cuidado con sus seres queridos.

“Deseo que la gente no sufra, que estén felices todos y que le demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto, deseo felicidad en todos los hogares, que aun cuando hay la polémica si nos reunimos o no por la nueva variante que lo hagamos con cuidado, pero que sí procurar reunirnos con nuestros seres queridos, es muy importante vernos es algo bellísimo el encontramos con hijos, papás, abuelos”, señaló AMLO.

López Obrador fomentó reunirse con los seres queridos en estas fechas tan importantes, el día de ayer hizo un especial hincapié en Fin de Año, ya que para él, es importante “estar juntos como familia” durante ese día. “Una fecha tan especial es el Fin de Año, fundamentalmente es importante porque es cuando nos reunimos y hay que tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres, porque mientras viven nuestros padres ellos son lo que nos convocan a todos siempre, pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar ese tipo de encuentros, ya no se realizan igual, pero hay que procurarlos hay que estar juntos”, comentó.

AMLO destacó que desde el 12 de diciembre de este año, el centro de la Ciudad de México está lleno, por lo que existen muchas quejas en torno al tráfico que abunda en la ciudad durante este periodo: “Me da mucho gusto que, en estos días, desde el 12 de diciembre hasta ahora, están las quejas por el tráfico, está el centro lleno, la gente está contenta son fechas en los que nos embargan las tristezas”, dijo López Obrador.

Por último, el presidente recordó que el 24 y 31 de diciembre no habrá conferencia mañanera, pero destacó que en el caso de su Gobierno se harán guardias; “estaremos pendientes siempre”, concluyó.

