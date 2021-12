Tras multa por desvío, diputados del PT amenazaron con reforma para “suspender” miembros del INE y TEPJF

Tras multa por desvío, diputados del PT amenazan con reforma para “suspender” miembros del INE y TEPJF (Foto: Diputados)

Diputados del Partido del Trabajo (PT) se dijeron en contra de la multa impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como parte de la sentencia aplicada debido al desvío de recursos públicos financieros a través de figuras que permitían la obtención de recursos económicos a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de Nuevo León.

A la par, los miembros de la bancada pidieron la creación de una nueva reforma electoral que permita suspender a consejeros del INE y magistrados del TEPJF.

Según el grupo parlamentario del PT, esta decisión representa un acto de injusticia cometido con la intención política de dañarlos, ya que mencionan que se acusa al partido sin fundamento, ni pruebas directas que acrediten el presunto desvío de recursos públicos.

En este sentido, la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), y aprobada por el TEPJF, es de 119 millones 870 mil 694 pesos, aduciendo que se tiene la certeza de que se cometió este delito.

El diputado Pedro Vázquez González, representante del PT ante el INE, expresó su rechazo al fallo del TEPJF, ya que el proyecto se sometió a votación sin la mayor discusión o debate.

“Esta sentencia es injusta porque el INE no encontró absolutamente ninguna prueba directa, no encontró ningún elemento que pudiera probar que el PT recibió dinero de un ente prohibido, en este caso dinero de los CENDI, que fue a parar a las cuentas del partido, fueron suposiciones no soportadas en su momento por el PRI”, comentó.

Mientras que la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal sostuvo que esta medida es injusta y constituye una irresponsabilidad por parte de los magistrados de este órgano, ya que no tenían pruebas ni elementos para hacer esta imputación, además de que el PRI ya había retirado su queja.

La penalidad se aplicó luego de que el Tribunal electoral supuestamente comprobara que la directora de general de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en Nuevo León, Guadalupe Rodríguez, quien es esposa de Alberto Anaya Gutiérrez, presidente nacional del PT, realizara transacciones por más de 60 millones de pesos de 2015 y hasta 2017.

El diputado Benjamín Robles Montoya denunció que la determinación del TEPJF se dio sin que mediara ninguna discusión abierta, resaltando que esto se trata directamente de una persecución política en contra del partido por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república.

“Al no cumplir con la aportación de pruebas contundentes, el procedimiento legal establece que se debe desechar y que el INE al no haber recibido del PRI las pruebas suficientes para comprobar lo dicho, debió haberla desechado, no se puede sentenciar a una persona física o a una institución sólo por lo dicho”, aseveró.

Si bien las resoluciones del Tribunal son inatacables, Robles dijo que el partido trabajará para analizar formas legales con las cuales demostrará, con pruebas, que se está actuando de manera dolosa.

La denuncia del PRI

De acuerdo con el Tribunal Electoral, fue en noviembre de 2017 cuando el PRI presentó una queja, ante el Consejo General del INE, en contra del PT, por considerar que el partido denunciado violó diversas normas electorales en materia de fiscalización.

La queja revelaba que el gobierno de Nuevo León le transfirió dinero al PT para la construcción y operación de diversos CENDI. El PT recibió los recursos económicos en cuentas particulares y el PRI sostuvo que le hizo diversos depósitos a personas con vínculos estrechos con el PT.

