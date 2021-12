La Fiscalía de la CDMX y Grupo Carso llegaron a un acuerdo reparatorio por colapso en L12 y no se había informado

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/ Archivo

El exdirector del Proyecto Metro de la Ciudad de México, Enrique Horcasitas y cuatro funcionarios más, solicitarán la extinción de la acción penal en su contra debido a que ya existe un acuerdo reparatorio, así lo dio a conocer su defensa legal.

Al reanudarse la audiencia de imputación por el derrumbe de un tramo elevado de la Línea 12 ocurrido el pasado 3 de mayo en donde murieron 26 personas y decenas más resultaron lesionados, el abogado Gabriel Regino acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y Grupo Carso llegaron a un acuerdo reparatorio, pero la dependencia lo mantuvo oculto.

“En este nuevo sistema de justicia penal existe un figura que se llama acuerdo reparatorio (…) La ley dice que cuando hay un acuerdo reparatorio se extingue la acción penal, desaparece el caso. La Fiscalía lo tenía oculto porque no lo sabíamos, nos acaban de entregar el lunes, apenas, el último de los tomos. Ya oficializó un acuerdo reparatorio con el Grupo Carso por el incidente ocurrido el 3 de marzo”, reveló el litigante.

El defensor resaltó que el monto del acuerdo es “confidencial”, por lo que consideró que es una muestra de la “manipulación y la intencionalidad política” de la Fiscalía.

Por su parte, Enrique Horcasitas reiteró su inocencia al asegurar que cumplió cabalmente con sus funciones como director del proyecto al tiempo que insistió que la obra se entregó en “perfectas condiciones”.

“Hice lo humana, técnica y jurídicamente posible en el contexto de la responsabilidad legal que tuve bajo mi cargo para asegurar el cumplimiento del contrato de la obra. La obra se entregó en perfectas condiciones, existen certificaciones internacionales que ya fueron inclusive avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, aseguró.

“Estoy cierto que hice lo humana, técnica y jurídicamente posible en el contexto de la responsabilidad legal que tuve bajo mi cargo para asegurar el cumplimiento de la obra mencionada anteriormente”, enfatizó.

El pasado 30 de noviembre se dio a conocer que la jueza federal Yazmín Eréndira Ruiz ordenó suspender cualquier orden de captura que pueda existir contra el ex director del Proyecto Metro Línea 12, además de que el acusado debería pagar 135,000 pesos para evitar que la medida cautelar pierda efecto.

La determinación de la jueza se dio después de que se desarrolló la audiencia donde la fiscalía capitalina intentó imputar al exfuncionario público y a otras nueve personas por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo de 26 personas, lesiones culposas contra 98 personas, así como daños a la propiedad.

Sin embargo, días después la defensa de Horcasitas Manjarrez informó que solicitó la protección de la justicia ante cualquier orden de aprehensión que haya emitido algún juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Además de Horcasitas Manjarrez, también están señalados por la FGJCDMX: Juan Antonio Giral y Mazón, ex responsable de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex titular de Construcción de Obras Civiles; Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de Obra Civil “C”; Enrique Baker Díaz, ex subdirector de estructuras; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra; Ricardo Pérez Ruiz, ex encargado de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de Obra en tramo Olivos-Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, ex director general de supervisión de obra; y Fernando Ramiro Lana, ex director de coordinación de supervisión de obra.

Avances en la rehabilitación de la L12

Este viernes, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó sobre los avances de la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12 del Metro.

En conferencia de prensa, el secretario de Obras capitalino, Jesús Antonio Esteva, detalló que hasta el momento se ha concluido con los levantamientos topográficos.

“(...) Se han estado haciendo algunos ajustes al proyecto estructural ya con base en la disponibilidad de materiales y esto se ha estado entregando ya a la empresa que está desarrollando la ingeniería de detalle, en lo que llamamos ingeniería de taller para la fabricación”, informó.

Sobre el tramo subterráneo, señaló que el avance de estudios y revisiones va al 90% tanto en las calas como en los resultados de laboratorio que se han estado revisando por parte de expertos y por parte del comité técnico asesor, por lo que se han solicitado algunas pruebas adicionales.

Respecto al avance general de obra del tramo subterráneo, Esteva Medina aseguró que se está llegando al 30% en cuanto a limpieza de registros, desazolves y el control de infiltraciones.

En tanto que el avance físico del reforzamiento de columnas se sitúa apenas en un 9% “se hacen una perforación e inyección (de materiales), se hacen muestreos la propia resina epóxica con la que se está inyectando y se toman muestras de estos trabajos (...) se inyectan para recuperar la rigidez de muchos de estos puntos. Se van a forrar con una membrana de fibras de carbón que estará colocándose en las próximas semanas”, informó.

Detalló que también se está llevando a cabo la inspección de todas las trabes y soldaduras del tramo elevado, para cuyos trabajos -dijo Esteva- se cuenta con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León “que es especialista en este tipo de trabajos”, precisó.

