Cinco museos de la Ciudad de México para salir de la rutina

El MUNAL es uno de los museos más visitados al año. Es momento de conocer nuevos lugares.

Es muy frecuente que escuchemos hablar de museos como el Palacio de Bellas Artes, el MUNAL, el museo Jumex o el de Antropología e Historia pero ¿sabías que en la CDMX tiene más de 100 museos que puedes visitar?

Si no sueles acudir a estos lugares por la aglomeración de la gente ¡no te preocupes! Te traemos una lista de cinco museos que pocas personas conocen y por lo tanto, no son tan concurridos.

El hecho de que no haya largas filas en la taquilla los fines de semana -como ocurre usualmente en Bellas Artes- no quiere decir que estos museos no sean tan importantes, pues cada uno de estos espacios brindan a la población mexicana espacios de reflexión, conocimiento y encuentro cultural.

Cencalli: museo del maíz

No te pierdas la oportunidad de visitar uno de los más recientes museos de la capital mexicana. Se trata del museo Cencalli “Casa del maíz y la cultura alimentaria”, el cual abrió sus puertas el 29 de septiembre de este año.

Cencalli es una palabra náhuatl que significa la casa del maíz. Fue creado con el objetivo de informar acerca del uso y la importancia que tiene y ha tenido este alimento a lo largo de toda la historia culinaria mexicana.

El lugar se ubica en el Complejo Cultural los pinos, la dirección es Av. Parque Lira S/N, Bosque de Chapultepec I Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. El horario es de martes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs con entrada totalmente libre.

Museo Casa de la Bola

Se trata de lo que alguna vez fue una hermosa finca en el siglo XVII, por su antigüedad, alberga en sus paredes un gran valor histórico y cultural. La casa conserva en su arquitectura varias características coloniales. Este recinto fue inaugurado el 27 de mayo 1991.

El lugar se compone de 13 salones que resguardan y muestran a las y los asistentes una gran variedad de artefactos de los siglos XV al XX. Ahí podrás observar tapices europeos, pinturas, porcelanas, relojes, y el mobiliario que fue usado por las familias que habitaron el lugar.

La dirección es Av. Parque Lira 136, Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. El lugar abre sólo los domingos de 11:00 a 17:00 hrs. El costo por entrar al museo es de $30 la entrada general y de $20 para estudiantes, maestros y miembros del INAPAM con credencial vigente.

En el lugar podrás apreciar una gran variedad de artefactos de los siglos XV al XX (Foto: Museo Casa de la Bola)

Museo Numismático Nacional

Este museo forma parte de la Casa de Moneda de México, ese edificio fue construido desde el siglo XVII y en 1842 fue mandado a reedificar por órdenes del expresidente Antonio López de Santa Anna.

En el lugar podrás encontrar información de cómo se elaboraba la fundición de las monedas en siglos pasados. Podrás recorrer 10 diferentes salas para conocer la evolución del aspecto de las monedas e incluso podrás observar medallas que pertenecieron a grandes de la historia de México.

Se ubican en la calle República de Bolivia S/N, Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc. El horario de atención es de Martes a domingo de 9:00 a 16:00 hrs. El costo de la entrada es totalmente libre.

Museo de la Caricatura

Este museo se enfoca en a la difusión de las obras más destacadas de caricaturistas mexicanos. Su contenido es similar a lo que puedes encontrar en el transbordo del metro Zapata. Las caricaturas expuestas pertenecen a una exhibición permanente. También encontrarás datos curiosos e históricos de la caricatura mexicana.

La dirección para llegar es en la calle Donceles #99, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Lo puedes visitar de martes a domingo de 11:00 a 18:00 hrs. La entrada cuesta $20.00 y $15.00 con credencial de estudiante.

El Museo alberga gran parte del patrimonio de la caricatura mexicana (Foto: Pueblos México)

Museo Kaluz

Este museo fue inaugurado recientemente en el 2020 y su contenido está dedicado al arte mexicano, aunque su colección contiene piezas extranjeras. Uno de los atractivos principales del lugar, es la colección de obras de artistas exiliados que llegaron al país tras la Guerra Civil española. Puedes encontrar 18 salas con diferentes exposiciones.

El horario es de miércoles a lunes de 10:00 a 17:00 hrs, se encuentran en Av. Hidalgo #85, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. El costo de la entrada es de $60 público general y $30.00 con descuento para estudiantes y personas de la tercera edad.

No olvides que en todos los lugares debes respetar las medidas sanitarias y portar tu cubrebocas para evitar contagios.

