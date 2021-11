Rodrigo Herrera: cómo lidiar con el fracaso, según el tiburón de Shark Tank

Rodrigo Herrera es dueño de la empresa farmacéutica Genomma Lab.

Rodrigo Herrera Aspra es uno de los empresarios más importantes y exitosos del país, pues según diversos medios su fortuna asciende a USD 600 millones. Herrera Aspra es dueño de la farmacéutica Genomma Lab, una importante empresa dedicada a realizar productos para la salud de las personas.

El empresario participa en el programa Shark Tank, producido por canal Sony, al lado de otros grandes empresarios del país, como Carlos Bremer, Patricia Armendáriz y Arturo Elías Ayub. En dicho programa, los empresarios y panelistas escuchan propuestas de jóvenes emprendedores, y si les agrada el proyecto, se unen como inversionistas.

Rodrigo Herrera fue entrevistado por Oswaldo Trava, también conocido como Oso Trava, quien tiene un podcast llamado Cracks, en el que entrevista a las personalidades más destacadas del medio financiero en México.

En dicho podcast, el empresario es cuestionado sobre de qué manera se puede lidiar con el fracaso, a lo que él responde que tener una gran autoestima, en primer lugar. “Lo primero es el autoestima, tú tienes que tener un enorme autoestima, te tienes que aceptar a ti mismo, tenemos, en palabras de Miguel Ángel Cornejo, decimos, mira, llegamos con un hardware, que es cómo somos, nuestro físico, y eso es lo que hay, lo puedes mejorar, te puedes cuidar, puedes hacer ejercicio, pero es el hardware que tienes, lo primero es que lo tienes que amar y lo tienes que aceptar como sea”, menciona el empresario.

Según algunos medios, la fortuna de Herrera Aspra asciende a USD 600 millones.

También dice que hay muchos casos de personas que, aunque no sean las más atractivas físicamente, son muy atractivas “por su forma de ser, porque cree en sí mismo, porque sabe a donde va a llegar, dices, yo soy un pasajero del destino final al que voy en este momento, pero yo me comporto como lo que voy a llegar a ser”, explica Herrera.

Menciona que otra característica para lidiar con el fracaso, es entender que tenemos la capacidad ilimitada “para poder aprender y hacernos especialistas y ser una autoridad en algún tema, y cuando te conviertes en una autoridad, empieza una satisfacción personal enorme”, explica Herrera Aspra.

Dice que este es un reconocimiento ganado que nos hace entrar en un círculo virtuoso de tener un éxito, y “algo pasa dentro del cerebro, digo, sé lo que pasa, está científicamente estudiado, que tú tienes, para no entrar en palabras muy técnicas, tienes este motivador que te dice tú puedes, y entonces sigues, o sea, un éxito te lleva al siguiente y al siguiente, porque no tiene límite”.

El tiburón de Shark Tank explica que el reto aparece cuando tienes un fracaso, pues pasa algo, desde un punto de vista de neuroplasticidad, que dices: ya te afectó, y tú mismo te bajas el autoestima, “entonces el gran reto es decir: todos vamos a fracasar, todos vamos a tener errores, vamos a fallar, pero la capacidad de mantenerte con el autoestima elevada, yo creo que es la cualidad más importante que puede tener un ser humano, porque tú reflejas la actitud en ese momento, y la actitud es lo más importante que hay”, concluye.

Rodrigo Herrera es panelista del programa Shak Tank. Foto: Twitter / @salchipulpitap

Tras la explicación, Oso Trava le pregunta que si siempre fue así de confiado en sí mismo, a lo que el empresario responde que no, que más bien todos los seres humanos pasamos por etapas que nos hacen sentir muy vulnerables y que es posible que no tengamos lo que se requiere para salir adelante o cumplir nuestros sueños.

“El éxito tiene que ver con las metas que te pones y si las pudiste alcanzar o no, eso es una parte fundamental del éxito, y si disfrutaste el camino para llegar a ellas. Muchas veces he tenido algunos tropiezos emocionales, de negocios, físicos, está probado, por ejemplo, cuando tienes un problema físico y no puedes caminar bien, también te baja, pero en ese momento lo que tienes que ver, es que verte a ti en el futuro y creerte que vas a llegar allá, y estar convencido, y empiezas a actuar desde el futuro, no actúas en el hoy con lo que tienes, lo que eres y lo que puedes, tú ya estás actuando como la persona que vas a llegar a ser”, concluye el empresario.

SEGUIR LEYENDO: