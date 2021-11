Claudia Sheinbaum agradeció al cuerpo de policías que acudió a la marcha feminista: “Un aplauso y mi reconocimiento”

Claudia Sheinbaum se proclamó feminista y aliada de las mujeres de la CDMX (Foto: Twitter / @Claudiashein)

Luego de que la tarde de este jueves 25 de noviembre se llevará a cabo la marcha feminista por el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un mensaje de agradecimiento hacia las policías pertenecientes a Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) por “salvaguardar a la ciudadanía”.

“Un aplauso y mi reconocimiento a la gran labor de las mujeres policías de la @SSC_CDMX, por su entrega y valor para salvaguardar a la ciudadanía. #25N”, escribió la mandataria capitalina a través de su cuenta oficial de Twitter.

En conferencia de prensa, durante la mañana del jueves, la mandataria capitalina insistió en que la labor de las policías desplegadas para acompañar estas protestas sería resguardar la integridad física de las participantes, así como proteger algunos monumentos históricos.

(Foto: Twitter/@Claudiashein)

En otra publicación señaló que durante esa misma noche los monumentos y edificios más emblemáticos de la CDMX se iluminaron de naranja “como símbolo de su compromiso con las mujeres”.

“Esta noche iluminamos de naranja los monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad de México, como símbolo de nuestro compromiso con las mujeres de la capital para erradicar todas las formas de violencia de género. #NoEstásSola”, señaló.

Cabe mencionar que durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del pasado 22 de septiembre, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rosa Icela Rodríguez informó que los feminicidios en México han registrado un aumento del 8% y el delito de violación un 30.8% durante los primeros 8 meses del 2021 - respecto al mismo periodo de 2020.

La titular recordó que, desde 2019, el feminicidio se tipificó con una metodología clara la cual, comentó, ha permitido brindar una atención especial a este delito desde las Fiscalías Estatales.

(Foto: Twitter/@Claudiashein)

Por otra parte, hace unas días, durante una entrevista para un medio internacional, Claudia Sheinbaum mostró su descontento hacía las colectivas y manifestantes que realizan pintas en forma de protesta hacía los monumentos que salvaguarda la Ciudad de México.

“Yo no entiendo esa idea de destrucción asociada al movimiento feminista. No estoy de acuerdo con quien dice que, como las mujeres hemos sufrido violencia, tenemos derecho a violentar. Hubo manifestaciones feministas que quemaron librerías, para mí eso es fascismo. No tiene nada que ver con el feminismo. Entiendo que hay un hartazgo vinculado a la violencia contra las mujeres y que particularmente se manifiesta en las jóvenes, pero esta otra parte de la violencia… hay mujeres feministas que están en contra de las mujeres transgénero porque no nacieron mujeres. O esta cosa de que como eres hombre, te voy a quemar cuando pasas por la manifestación. Yo creo que las manifestaciones deben ser pacíficas, convences a más gente cuando eres pacífico que con estos actos violentos”, declaró para el diario El País.

La Jefa de Gobierno señaló que una de sus principales funciones es salvaguardar los monumento históricos de la capital (Foto: EFE/ Madla Hartz)

Sheinbaum Pardo explicó que por su función como Jefa de Gobierno debe preservar los monumentos históricos y que por ello no deja de ser feminista.

Sobre las críticas del presidente al movimiento, señala, que él es “un hombre profundamente feminista”, argumentando que la mitad de su gabinete se encuentra encabezado por mujeres.

Asimismo consideró que en el proyecto de nación de López Obrador, autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), no se pueden aislar los movimientos, como el feminista, el ambientalista o el movimiento animalista, pues aseguró que no se va a la “transformación profunda” para combatir la pobreza, ni la desigualdad, ni la corrupción ni el régimen de privilegios que hizo que este país se convirtiera en uno de los más desiguales.

