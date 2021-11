“Abre la puerta del mundo hispánico”: Rogelio Guedea, el mexicano que llevó su poesía a Nueva Zelanda

El poeta Rogelio Guedea ha recibido diversos premios por sus obras, entre ellos el Adonáis de poesía que es uno de los reconocimientos más prestigiosos de habla hispana. (Foto: Facebook/Rogelio Guedea)

El poeta, ensayista y narrador Rogelio Guedea es el primer mexicano seleccionado para que sus textos sean parte del prestigioso catálogo de la Otago University Press en Nueva Zelanda.

En entrevista para Infobae México narró sus sentimientos y sus motivaciones de ser el primer latinoamericano en lengua hispana que con su conjunto de poemas titulado Either you go or I do (O me voy o te vas) formará parte del catálogo de la universidad en 2022 que se publicará en una edición bilingüe en español e inglés.

Es muy importante, no tanto para mí sino porque se abre una brecha, una ventana digamos hacia el mundo hispánico, se empiezan a escuchar a otras voces dentro de la tradición poética neozelandesa. De alguna forma ahora le abre la puerta a la poesía del mundo hispánico y para mí es un honor enorme porque yo al mismo tiempo también he traducido a muchos poetas de Nueva Zelanda al español y publicado sus libros individuales en México de manera que es un intercambio que se esta enriqueciendo.

(Foto: Facebook/Rogelio Guedea)

Abrir la puerta a otros poetas latinoamericanos

El estar entre poetas neozelandeses y formar parte de su cultura desde que Rogelio Guedea recibió la ciudadanía ha sido un honor, pero también el abrir la puerta a otros poetas latinoamericanos a él lo llena de mucha felicidad porque se marca un referente de la tradición poética hispana que puede estar en más espacios para ser leída y para influenciar a nuevos escritores.

A lo largo de su trayectoria ha publicado 16 libros de poesía en México, en España y en otras partes del mundo, también ha sido traducido en Nueva Zelanda y explicó que para él formar parte del catálogo selecto fue un paso importante en su carrera como poeta en tierras neozelandesas tanto como en el extranjero y eso lo describe como un proceso muy importante por el contraste de culturas que complementó su forma de escribir poesía.

Cuando el poeta llegó a Nueva Zelanda le brindaron el espacio a la poesía mexicana, él venía de un bagaje cultural muy distinto lo describió como: “una tradición poética muy diferente, entonces para mí al empezar a leer y a traducir, mi propia voz poética, mi estilo fueron cambiando de tal manera que se hizo una simbiosis interesante de lo que yo estaba absorbiendo” derivado de las vivencias le hicieron cambiar sus libros como en el caso del más reciente.

“O me voy o te vas”

El nuevo libro que aborda las relaciones de pareja, para él es “muy genuino porque es una voz nueva de mi obra poética que empezó con un libro previo, Sino te hubieras ido”, explicó que es una trilogía en el que la voz poética ya se ve “totalmente marcada, influenciada” por todas las lecturas y traducciones que ha hecho de la literatura de Nueva Zelanda.

El nuevo libro del escritor Rogelio Guedea forma parte de la trilogía que deriva de las canción Sino te hubieras ido del compositor mexicano Marco Antonio Solís. (Foto: Rogelio Guedea)

Su más reciente libro evoca al compositor mexicano Marco Antonio Solís, tiene características que pueden recopilar a la canción y poesía popular mexicana “con un tono coloquial, conversacional, íntimo” en el que abarca las problemáticas de las relaciones de pareja.

Guedea expresó que el libro les ha gustado mucho, recibió una retroalimentación de integrantes de la Universidad, “hicieron comentarios que para mí fueron muy valiosos, muy elogiosos al libro y eso me reafirma cosas y búsquedas que yo estoy haciendo como poeta en esta otra etapa de mi experiencia creativa”.

Es cuando ya no la puedes recuperar

Las tres canciones que inspiraron a Guedea a escribir su trilogía fueron Si no te hubieras ido, Sin lado izquierdo y O me voy o te vas en donde analizó las relaciones conflictivas e indicó que es como “el o me voy o te vas y luego cuando la mujer decide irse y lo deja, Marco Antonio escribe sobre la ausencia de esa persona que ya no puedes recuperar.

Para Rogelio la poesía es una de las experiencias más humanas, más profundas que puede haber porque con ella siempre se puede hablar desde lo más profundo de “tu propia persona, la poesía es este enfrentamiento con las partes más íntimas del ser humano”. Por esa razón para él es importante que los y las jóvenes se acerquen para hablar de temas existenciales y trascendentales que de acuerdo con el escritor eso no te lo dan las redes sociales porque muchas veces están llenas de falsedad.

De igual manera resaltó que para él es relevante que las mujeres ocupen cada vez más espacios en la escritura poética y que cada vez más y más ha visto un cambio en su contexto en el que las voces femeninas son escuchadas y leídas.

