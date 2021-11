No a menores de 18 años: diputados van por regulación a vapeadores

Sergio Barrera Sepúlveda propuso regular el cigarro electrónico (Foto: Cortesía / MC)

Este miércoles 17 de noviembre, se presentó una iniciativa de legislación en la Cámara de Diputados para regular los cigarros electrónicos, también conocidos como vapeadores, esto en virtud de que no se afecte la salud de las y los menores de edad en México.

De acuerdo con Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), la falta de regulación genera ausencia de Estado para proteger la salud, respetar el libre desarrollo de las personas y dar certeza al mercado.

Aunado a esto, Barrera Sepúlveda expuso que los llamados vapeadores cuentan con cerca de 100,000 usuarios en todo el país y son en su gran mayoría menores de edad que tienen acceso en la ilegalidad, esto gracias a la falta de regulación jurídica.

Diputados van por regulación del vapeo en México (Foto: Reuters /Ajeng Dinar Ulfiana)

Por eso urgió al poder legislativo a actuar en consecuencia al contexto, ya que delimitar el uso de los cigarros electrónicos permite proteger la salud de la población; respetar el derecho humano del libre desarrollo; y dar certeza al mercado, ya que actualmente la venta de este producto radica en el sector informal.

La propuesta, presentada en conjunto con Salomón Chertorivski, atiende a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se descarta la prohibición absoluta de vapeadores; sin embargo, agrega, establece un marco de producción, mercadeo y consumo.

Señalaron que no sólo se regula el objeto material final, que es el cigarro electrónico, sino se agregan los componentes que se adicionan a éste, como los aceites que se aerolizan, pues no están normados por el derecho mexicano.

“Por ello, lo fundamental de la regulación es garantizar que los consumidores no sólo sean adultos, sino que también que consuman un producto seguro, pues actualmente no se regulan sus componentes”, agregó MC en un comunicado oficial.

El vapeo no está regulado en México, por lo que la venta de los productos se le puede dar a menores de edad (Foto: Reuters / Adnán Abidi)

Al tratarse de un producto para el consumo humano, MC exhortó a que el Estado se haga cargo de la revisión de los componentes, esto en virtud de cumplir con los estándares de calidad mínimos que garanticen el menor deterioro a la salud humana.

“Los vapeadores requieren de una autoridad que autorice su correcta distribución y que dé garantías sobre el producto que consume. Desde la salud pública se deben generar mecanismos para evitar que menores de edad adquieran el hábito de fumar”, detalló Chertorivski Woldenberg.

De conformidad con lo expuesto por la SCJN, la bancada del partido naranja insistió en que la prohibición no funciona, ya que no se garantiza la salud de los consumidores y el gobierno deja de recaudar ante la falta de regulación.

Es importante destacar que el vapeo no es una alternativa saludable al cigarro común. Los señalamientos sanitarios relacionados a esta afirmación no son nuevos. Sebastián Rodríguez Llamazares, neumólogo de la Clínica para Dejar de Fumar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), señaló que en junio del 2019, el gobierno de Estados Unidos había detectado casos de jóvenes con daño pulmonar agudo y que estos casos no están asociados con infecciones respiratorias. También especificó que un dato que guardan en común es que los pacientes son vapeadores.

También se espera tener una retribución tributaria con la regulación (Foto: Reuters / Thomas Peter)

Lo que se produce al consumir un cigarro de tabaco es que se genera una combustión de una partícula orgánica. El humo generado en esa combustión es lo que perjudica los pulmones; sin embargo, cuando se vapea, no se produce vapor, sino que se aeroliza un aceite, el cual produce partículas muy pequeñas que se alojan en los alvéolos, los globos de los pulmones que llevan el oxígeno a la sangre, de tal modo que los obstruyen produciendo un tipo de neumonía llamada lipoidea.

“Neumonía lipoidea es una variante de las muchas neumonías que hay y se explica por el depósito de las partículas de aceite en los pequeños globitos del pulmón que llamamos alveolos”

Ante este riesgo, Rodríguez Llamazares recalcó para MALV News dos puntos. El primero es que alrededor del 80% de los 12 pacientes por daño agudo pulmonar en EEUU son menores de 25 años, esto porque los cigarros electrónicos se promueven como una terapia alternativa al cigarro, pero menos dañina y los aceites de sabores resultan más atractivos al público joven. El segundo punto es que la efectividad que ha demostrado el vapear para dejar el cigarro es similar a la de los parches y chicles de nicotina.

