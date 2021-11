Los motivos por los que Ricardo Monreal se comparó con Saúl “Canelo” Álvarez

Ricardo Monreal se Comparo con el Canelo Álvarez (Foto: Cuartoscuro / Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Ricardo Monreal, senador por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó ante la prensa que Eddy Reynoso será acreedor a un reconocimiento por parte del Senado de la República debido a su labor como entrenador y formador de boxeadores profesionales.

Monreal, quien se ha destacado en los últimos meses por supuestamente ser uno de los presidenciables, aseguró que se trata de un hombre muy respetado, quien tiene toda una historia en el deporte mexicano, motivo por el cual será reconocido.

“Mañana viene Eddy Reynoso, paisano incluso de Zacatecas. Normalmente siempre reconocemos al boxeador, jugador, pero nadie reconoce a quienes están detrás de un esfuerzo impresionante. Eddy es una gente que nosotros respetamos, reconocemos y hay detrás de él toda una historia”, aseguró.

(Foto: Instagram/canelo)

Específicamente, agregó, por su trabajo con Saúl “Canelo” Álvarez, el mejor boxeador libra por libra del momento, quien también está invitado, como todos los pupilos de Reynoso, aunque hasta el momento no ha confirmado su asistencia al recinto legislativo.

“Lo invité, la Junta de Coordinación Política lo invitó para darle un reconocimiento. También está invitado el ‘Canelo’ y todos los boxeadores que haya formado. Nos gustaría que estuviera Saúl”, continuó el político mexicano.

Con respecto al pugilista, aseguró que se trata de un deportista realmente admirable que ha puesto en alto el nombre de México, razón por la que en el Senado, todas y todos sienten una enorme admiración por su implacable carrera en los rings.

“Es un excelente deportista que ha llevado a México a estándares de fama internacional; Aquí el Canelo tiene mucho prestigio y cariño de todas y de todos en el Senado”, expuso el morenista Monreal.

(Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Además, no perdió la oportunidad de compararse no solo con su forma de colocar los golpes en sus rivales, también porque, dijo, se trata un hombre que goza de una impecable reputación, al grado de ser admirable, e incluso un verdadero héroe de la vida real, por lo que no dejó pasar la oportunidad de comprarse con él, pues asegura que se identifica con su técnica.

“Yo personalmente admiro su forma de pelear, me identifico con él porque no se deja de nadie. Aunque se tarden. Es un hombre honesto, noble, un hombre generoso y ayuda mucho a la gente. En su pueblo, su estado. Es un hombre admirable y obviamente un héroe de los niños, un personaje a seguir en materia deportiva porque ha puesto en alto el nombre de México”, añadió.

Y aunque expuso que hay boxeadores de hace 10, 20 o 30 años como Julio César Chávez o Salvador Sánchez, los movimientos del Canelo actualmente le gustan mucho más que los de todos los pugilistas que ha conocido a lo largo de su vida.

“Es el mejor libra por libra de la historia de México. Me gusta mucho su estilo de pelear, se espera, los golpea, los cansa, los caza y en fracciones de segundo los acaba. Es muy bueno. Me gustaba Julio César Chávez, el Púas Olivares, o el Mantequilla Nápoles o el Pipino Cuevas o salvador Sánchez, chiquita Gonzales, a todos los conocí, pero este estilo del Canelo me gusta mucho”, concluyó.

(Foto: Cuartoscuro)

Para finalizar, aseguró que la disciplina detrás de la carrera del “Canelo” puede asemejarse a la de un político, pues su manera de actuar arriba del ring lo hace sospecharlo.

“Actúa él como en la política: inteligente, cuidadoso, mesurado y ataca cuando debe de atacar. Aunque la política y el box son similares, pero no pueden ir juntos”, finalizó para después marcharse.

