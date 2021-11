Layda Sansores eliminó el uso de cubrebocas en edificios públicos de Campeche

Layda Elena Sansores San Román / Twitter

Campeche fue la primera entidad en pasar a semáforo verde por COVID-19 y mantenerse así por varias semanas consecutivas; también fue uno de los primeros estados en vacunar a su población contra la enfermedad letal.

Ante ello, desde la semana previa, la gobernadora Layda Sansores aseguró que buscaría suspender algunas medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas o bien, la sana distancia en lugares públicos.

Fue así como el día de ayer, durante su conferencia virtual “Martes de Jaguar” anunció que se dejará de usar el cubrebocas en los edificios públicos de la entidad, siempre y cuando las personas demuestren haber recibido las dos vacunas contra el COVID-19.

Destacó que esta medida se aplicará debido a que el 98% de la población mayor de 18 años de Campeche cuenta al menos con una de las dos dosis del biológico contra coronavirus; en tanto que el 89% ya completó el esquema de vacunación.

Además, insistió que los contagios y fallecimientos provocados por la enfermedad viral en Campeche se han reducido considerablemente, pues en los últimos dos días solo hubo cuatro contagios y ninguna defunción en todo el estado.

“Vamos a hacer este siguiente paso: ya en las oficinas no te tiene que pedir el jefe (el cubrebocas). Lo que sí te va a pedir es que tengas la vacuna”, dijo.

No obstante, Sansores respaldó la determinación de la Secretaría de Salud estatal y de la Comisión contra la Protección de Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam), en el sentido de que tal medida seguirá siendo obligatoria en establecimientos comerciales y restaurantes.

“Yo hubiera querido adelantarme un poco más, pero Lilianita (Montejo Blanco, secretaria estatal de salud) pausadamente me frenó. No es fácil aprender a disfrutar la libertad. No es muy fácil la pandemia, nos mutiló (...) dicen que es lo más cercano a la guerra, pero la gente abrazó (el uso de cubrebocas) como un tabú, como el creer en algo y cambiarlo no será de la noche a la mañana” mencionó.

En la misma conferencia, la secretaria de salud campechana, Liliana Montejo Blanco, informó que del 19 de noviembre al 4 de diciembre llevarán a cabo una intensa campaña de vacunación en las comunidades rurales a fin de avanzar más en la protección de la ciudadanía contra el COVID-19.

Es así que en 108 poblaciones del área rural aplicarán la vacuna Cansino que es la monodosis, a fin de abarcar a más gente y por otro lado, incrementarán el número de pruebas para detectar nuevos contagios.

El pasado 10 de noviembre, durante su transmisión oficial en el canal de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche en Facebook, Sansores señaló que es cuestionable la efectividad del cubrebocas. Incluso aseguró que únicamente lo utiliza como simulación, puesto que estar tirando dichos aditamentos, representan un gasto extraordinario para todos.

“Yo por eso lo traigo así no más de simulación ¿no? Porque fíjense que esos que son del 65, dizque son los mejores, solo te duran ocho horas y ya lo debes de tirar ¿no? Y a ver quién lo tira pues cuestan requete caros o de lavarlo, ¿a ver quién los lava? Si no saben ni lavar sus calzones, pues entonces qué van a lavar. No lo lavan”, dijo.

