Licencia por paternidad: buscan vincular al hombre con su familia los primeros días a la llegada de un hijo

Se busca vincular más a los padres de familia con la llegada de sus nuevos hijos (Foto: EFE)

Este lunes 15 de noviembre, Jaime Baltierra, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), propuso en la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro incrementar de cinco a 15 días la licencia por paternidad para los trabajadores formales.

La propuesta del secretario de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados establece que los hombres gozarán de licencia de paternidad de 15 días laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Como la iniciativa plantea una reforma al Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), Título Cuarto “Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones”, en su fracción XXVII Bis, fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su valoración.

De acuerdo con la argumentación de Baltierra García, el objetivo de la medida es avanzar en la igualdad y en la conciliación familiar, así como para aumentar las posibilidades de que los hombres asuman responsabilidades parentales y de cuidado de los hijos, lo que beneficiará a los menores y ayudará a una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

Jaime Baltierra García, del Partido del Trabajo (PT), propuso incrementar los días de licencia por paternidad a 15 (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Actualmente, el XXVII Bis del 132 de la LFT dicta “Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante”, por lo que la adición de 10 días más pretende mejorar el involucramiento del padre con la familia.

“En México nos hemos quedado rezagados en términos de derechos de los padres, mientras que las naciones de Europa son mucho más displicentes en ese sentido”

El legislador recordó que la LFT, gracias a una reforma de 2012 a la fracción XXVII Bis del artículo 132, otorga a los hombres trabajadores un permiso de paternidad de 5 días laborales; sin embargo, en el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no se menciona nada al respecto, no obstante que se han presentado diversas iniciativas para incluir la licencia de paternidad, pero no se ha logrado avanzar.

“Es necesario que México siga la tendencia que se define en el mundo con respecto a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, de manera particular sobre la licencia de paternidad”

La iniciativa fue turnada a la comisión correspondiente para su valoración (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Otra propuesta que acaparó la óptica al interior de San Lázaro fue la promovida por Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien solicitó a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICyT) a emprender acciones que permitan limitar, a la brevedad posible, la circulación de las unidades de autotransporte de carga de doble remolque o semirremolque, como medida de seguridad para los usuarios de todas las carreteras del país.

En consecuencia, Corona Nakamura, instó a incentivar el uso de ferrocarril como medio alternativo de transporte a gran escala de productos y/o mercancías.

“La única medida real, concreta y determinante para terminar con esta grave problemática es prohibir su circulación por completo, favoreciendo el uso de alternativas más viables y seguras como el ferrocarril”

La maestra en derecho constitucional reiteró que no se puede evadir la responsabilidad del legislativo federal para ofrecer mejores condiciones de seguridad a las y los ciudadanos que viajan en carretera. Así como promover una alternativa al transporte de carga que impera en la actualidad.

