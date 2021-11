Chef mexicano creó la mejor tapa del mundo: cuáles son sus ingredientes y dónde podrás probarla

Imagen de "Chile Ceremonial", la mejor tapa del mundo en 2021 (Foto: Twitter SECTUR Guanajuato)

Este miércoles, el chef de Guanajuato, David Quevedo, logró alzarse con el primer premio en el V Campeonato Mundial de Tapas 2021 que se llevó a cabo en la provincia de Valladolid, España. El cocinero venció a otros 14 finalistas internacionales procedentes de Argentina, Panamá, Chile, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Francia, Dinamarca, Portugal, Irlanda, India, Japón, Emiratos Árabes y Ucrania.

“No tengo palabras. Siento una gran satisfacción y orgullo. Quiero agradecer este premio a todo el equipo y a la Secretaría de Turismo de Guanajuato por su apoyo. Veníamos con mucha ilusión y nos llevamos este premio”, dijo en declaraciones a la agencia Efe el chef mexicano, minutos después de recibir el galardón.

Quevedo logró conquistar a los jueces con su platillo “Chile Ceremonial”, que fusiona tradición y vanguardia. Su elemento principal es un chile pasilla relleno de guiso de conejo con verduras, envuelto en tortitas y acompañado de aguacate, crema y cilantro. Para rebajar el picante utilizó bicarbonato de sodio.

El guanajuatense explicó que su propuesta se inspiró en la cocina chichimeca, y que buscó homenajear a esos pobladores del norte y occidente de México; una tribu nómada, guerrera y con frecuentes enfrentamientos con los colonizadores españoles. Por eso, decidió montar el chile en una galereña de papel, que representa “el sacrificio que hacían las cocineras tradicionales de la civilización chihimeca y otomí para entregar una tapa a su familia”.

Su elaboración, pensada para comerse “de una mordida o dos”, fue la que contó con una de las presentaciones más llamativas ya que, en lugar de servir la tapa sobre una vajilla, utilizó bonitas catrinas de colores que sostenían el chile entre las manos.

El chef mexicano David Quevedo, ganador del V Campeonato Mundial de Tapas, y el chef español Alejandro San José, vencedor del XVII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas (Foto: EFE/Nacho Gallego)

(Foto: Twitter @juliaplozano)

El nacional logró poner en alto la cocina mexicana y guanajuatense. Actualmente trabaja en el restaurante Viñedo San Miguel, en la localidad de San Miguel de Allende, donde se espera que el plato esté disponible en las próximas semanas. Actualmente hay una opción similar en el menú que tiene un costo de 140 pesos, el Taco Ceremonial relleno de escamol, servido con puré de aguacate tatemado.

Probablemente la mejor tapa del mundo tenga un precio un poco más elevado, y se marine con algún vino de la casa. Por su creación, David Quevedo se llevó un premio en metálico de 10,000 euros (235,759 pesos mexicanos).

El chef se licenció en gastronomía por la Universidad Politécnica de Guanajuato y desde entonces ha contado con varios programas televisivos, como “Cocinando con David Quevedo”, o “Canal Cocina Guanajuato: Tradición y Vanguardia”.

“Me siento muy orgulloso de traer mi cocina de Guanajuato, traer mi cocina tradicional y ponerla en alto, y ponerla en primer lugar”, expresó Quevedo. “La verdad no tengo palabras, es un orgullo. Quiero agradecerle a tanta gente que me ha ayudado; que al final de cuentas, es un sueño para uno y para todo el equipo, porque no estoy solo. Quiero agradecer especialmente a Eva (García Cuervo), a la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, a Patxi, y a todos por haber logrado este premio. Muchas gracias”, agregó.

La chef Elena Arzak, que dirige el Restaurante Arzak en San Sebastián con tres Estrellas Michelin, junto con Jesús Sánchez, chef-propietario del restaurante Cenador de Amós, de Cantabria, con 3 estrellas Michelin, fue jurado de este certamen gastronómico.

El segundo premio del Campeonato Mundial recayó en el español Emilio Martín, chef del restaurante Suite 22 en Valladolid, con la misma tapa (“Corchifrito”) con el que en 2020 ganó el concurso que le acreditó para representar a España en el campeonato internacional. Es un guiso de cochinillo adobado con tres vinos de uva albillo, tempranillo y sauvignon blanc, según explicó a la agencia Efe el cocinero nacido en Cáceres, Andalucía.

