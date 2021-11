Vales para trabajadores de CDMX: todo lo que debes saber sobre este beneficio

Los vales serán distribuidos entre los empleados que trabajaron del 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021 (Foto: EFE/Hilda Ríos)

El 2021 está a punto de terminar. Son contadas las semanas que le restan al año, lo cual se traduce en diversos festejos y beneficios económicos que los trabajos otorgan por el rendimiento anual de sus trabajadores.

Con el Buen Fin, las posadas, Navidad y Año Nuevo en puerta, los gastos se multiplican, pues las celebraciones implican preparar comidas, comprar regalos o hasta darse un “gustito” para aprovechar los últimos días del año.

Por ello, las empresas otorgan, además del salario, el aguinaldo, una cantidad calculable que solventa algunos gastos. No obstante, llega a no ser suficiente y se debe buscar la mañanera de no endeudarse y lograr la cena y la fiesta perfecta.

Los vales de despensa son una ayuda importante para los empleados, ya que no forman parte del salario y aporta una cantidad nada despreciable al presupuesto. Así, a manera de apoyo, el gobierno de la Ciudad de México decretó la emisión de estos documentos canjeables “con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

De acuerdo con lo descrito en la Gaceta Oficial, estos vales obtenidos gracias al programa Estímulo de Fin de Año del ejercicio 2021 serán entregados a todos aquellos que hayan trabajado del 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021 en alguna dependencia adscrita a la administración capitalina.

Los vales de despensa sólo se canjearán en SuperISSSTE, cadenas de restaurantes, tiendas departamentales de ropa y pequeños comercios inscritos a Mercomuna(Foto: REUTERS / Gustavo Graf)

Todo el personal de base sindicalizado y de lista de raya base sindicalizado agremiados al SUTGCDMX, integrantes de las policías Bancaria e Industrial, Preventiva y de Auxiliar; así como el personal de base sindicalizado de esas corporaciones, no sindicalizado, eventual, incorporado en el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinada serán los beneficiados con este monto.

Por otra parte, quienes estarán excluidos de esta cantidad serán aquellos con dos empleos dentro de la Administración Pública del GCDMX y el personal que ya se encuentre laborando en cualquier tipo de régimen dentro del GCDMX.

El pago se realizará en una sola exhibición y estarán a disposición de los trabajadores capitalinos en todas las pagadurías establecidas por cada unidad administrativa de adscripción a partir de los días 13 y 14 de diciembre de 2021. Estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022.

Todos los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, de base y temporales de CDMX recibirán este beneficio (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Las cantidades a recibir varían de acuerdo con contratación. Los montos se muestran a continuación:

- Personal de base sindicalizado y de lista de raya base sindicalizado agremiados al SUTGCDMX: hasta 12 mil 890 pesos

- Integrantes de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Preventiva y de la Policía Auxiliar, así como el personal de base sindicalizado de esas corporaciones: 12 mil 245 pesos.

- Personal de base no sindicalizado: 10 mil 615 pesos.

- Personal eventual: 10 mil 615 pesos.

- Personal incorporado en el Programa de Estabilidad Laboral, Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinada: 10 mil 615 pesos.

Sin embargo, los vales de despensa no podrán ser utilizados en cualquier establecimientos, pues este programa está pensado para adquirir productos de la canasta básica o de uso duradero. Por ello, el decreto menciona que sólo se canjearán en SuperISSSTE, cadenas de restaurantes, tiendas departamentales de ropa y pequeños comercios inscritos a Mercomuna.

Cabe resaltar que el Estímulo de Fin de Año del ejercicio 2021 establece que la cantidad que se otorgará a cada trabajador será proporcional a los días laborados, tendrá que estar activo, o haberlo estado hasta el 30 de noviembre.

