Rusia desestimó la propuesta de AMLO para combatir la pobreza ante Consejo de Seguridad de la ONU

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar” mediante donaciones de las personas más acaudaladas del mundo, el representante de Rusia, Vasily Nebenzya, desestimó la propuesta.

Durante su intervención, Nebenzya señaló que no es labor de dicho organismo proponer y crear planes como el de AMLO, pues expuso que ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni el Consejo de Seguridad cuentan con herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio o la transferencia de tecnología, así como tampoco el fortalecimiento de la infraestructura, desarrollar el sector industrial o agrícola, ni para crear puestos de trabajo.

“Es preciso no perder de vista que el desarrollo por sí solo no puede permitir garantizar la paz, y que la paz no necesariamente garantiza el desarrollo. Por eso es importante tener en cuenta los vínculos pero también tener presente las distinciones entre estos dos procesos y qué organismo de las Naciones Unidas de tal o cual esfera de labor”