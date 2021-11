The Beatles: el día que visitaron México para probar hongos curativos con María Sabina

La banda, originaria de Liverpool, Inglaterra, estuvo activa de 1960 a 1970. EFE/ Archivo

El rock es uno de los géneros que más ha marcado la historia, pues es sinónimo de rebeldía y juventud. Una de las bandas más representativas de este género, es sin duda, The Beatles.

Formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que eran originarios de Liverpool, en Inglaterra, es una banda que logró traspasar fronteras y generaciones, pues hasta la fecha sus canciones sigues escuchándose, y muchas de ellas se consideran icónicas en la historia del rock. Incluso, hay quienes aseguran que la banda inglesa logró revolucionar el género.

El cuarteto nunca se presentó en México, para deleitar a sus fans mexicanos con sus canciones, que alcanzaron gran popularidad. Sin embargo, hay una leyenda que reza que dos miembros de la banda visitaron México, más específicamente el estado de Oaxaca, para conocer a la mujer chamana María Sabina, una reconocida curandera. Con ella, se cuenta, fueron para probar hongos curativos.

No se sabe con exactitud quienes fueron los miembros de la banda que, se supone, visitaron México, pero se dice que pudo haber sido John Lennon y George Harrison, o el mismo Lennon pero con Paul McCartney. La supuesta visita habría ocurrido en 1969, poco antes de que la banda se disolviera, pues estuvo activa de 1960 a 1970.

Los Beatles fueron una de las bandas más reconocidas de rock en los 60.

Se dice que la banda pudo haber llegado a la Ciudad de México, para de ahí, volar a Oaxaca, aunque otra versión señala que llegaron al estado de Oaxaca de manera directa por medio de un vuelo privado.

Se cuenta que los integrantes de la mítica banda inglesa sí dieron con María Sabina, sin embargo, esta les dijo que regresaran un día después para que los guiara en una experiencia espiritual por medio de hongos, pero ellos no quisieron esperar así que fueron con otra chamana con quien llevaron a cabo el ritual. Se cuenta que en ese ritual, Lennon habría recibido una predicción sobre su muerte, que ocurriría unos años después.

Se dice que, tras lograr su cometido en Oaxaca, escucharon la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, por lo que decidieron visitar el Estado de México y luego Puebla. En su recorrido por el Estado de México, se detuvieron en el poblado de Tepetlixpa, según cuenta la leyenda, para comer, descansar y recargar energías.

Estando en ese lugar, coincidieron con una banda de música regional, llamada Banda Plástica de Tepetlixpa, quienes reconocieron a los afamados músicos europeos, por lo que el director de la banda, que llevaba por nombre José M. Silva, los invitó a comer mole, totopos, nopales y pulque.

La Banda Plástica de Tepetlixpa lanzó un álbum en 1969 titulado Adiós a los Beatles.

Luego de el encuentro, cuando los integrantes de los Beatles ya habían regresado a su país, la Banda Plástica de Tepetlixpa lanzó en 1971 un álbum llamado Adiós a los Beatles, que contenía covers de la banda británica, como I want to hold your hand, Yesterday y Eleanor Rigby, entre otros, todos interpretados al estilo de la música regional mexicana.

Concierto frustrado de los Beatles en México

El cuarteto de Liverpool era muy popular en el mundo en la década de los años 60. México no fue la excepción, por lo que se planeó un concierto de la banda en 1965, en la Ciudad de los Deportes, al sur de la Ciudad de México.

Todo estaba listo, hasta la fecha: sería el 28 de agosto de 1965 cuando los Beatles tocarían en tierras aztecas. Sin embargo, todo se vino abajo cuando el entonces jefe de gobierno de la capital del país, Ernesto Uruchurtu, prohibió que se llevara a cabo dicha presentación.

Uruchurtu, quien también era conocido como el “Regente de Hierro”, se negó a que la banda británica visitara la capital del país, porque los consideraba una calamidad para los jóvenes por su cabello despeinado.

Se ha dado a conocer que las razones del político también incluían que México no estaba preparado para un evento de tal magnitud, además que la agrupación era un mal ejemplo para la juventud. Cabe destacar que en ese tiempo para la sociedad conservadora, la llegada de la música de The Beatles era una desgracia, pues al ser un grupo de rock, se le relacionaba con rebeldía y desorden social.

