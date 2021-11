“Ya madura y ponte a gobernar”: Simón Levy estalló en contra de Samuel García por disfraz

Simón Levy pidió a Samuel García y su esposa aceptar que la vida no es un "cuento de hadas" Fotos: Facebook/Simón Levy/Samuel García

Simón Levy, empresario y antiguo subsecretario de Turismo del Gobierno de México, arremetió en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León, pues lo acusó de “mandar trolls” en contra de sus disidentes, y reprobó la vida de “cuento de hadas” que el mandatario lleva con su esposa.

El pasado 29 de octubre, Samuel García y Mariana Rodríguez, su esposa, se disfrazaron de Buzz Lightyear y Rex, personajes de Toy Story, para un evento con niños en el DIF, lo cual generó un debate en las redes sociales por el parecido que el gobernador tiene con el dibujo animado y por el peculiar gesto del joven gobernador.

Después de lo sucedido, Levy mandó un mensaje reprobando los hechos, además de señalar que cuenta con una plantilla de defensores pagados en redes sociales:

“Si como manda trolls Samuel García gobernara, otro gallo cantaría. Samuel y tu señora esposa: la vida no es un cuento de hadas ni Hollywood. Ya madura y ponte a gobernar”, afirmó el empresario, quien posteriormente adjuntó una fotografía de la pareja con sus respectivos disfraces.

Samuel García y Mariana Rodríguez acudieron disfrazados a una unidad del DIF para presentarse ante niños de Nuevo León (Foto: Instagram Samuel García)

Anteriormente, Mariana Rodríguez había sido vista en el Palacio de Gobierno de Nuevo León con un vestido de Cenicienta, lo cual ocurrió días después de que el gobernador tomara posesión del gobierno, el pasado 3 de octubre. Este hecho también fue criticado debido a la naturaleza “fantástica” de lo realizado por la actual directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León.

Los usuarios de Twitter comentaron el mensaje de Levy con diversos señalamientos en contra del gobernador, pues una seguidora del empresario escribió: “Ahorita no te va a atender, Simón. Se tomó una semana de vacaciones, después de haber trabajado arduamente 3 semanas. Cortarse el pelo, grabar a tu esposa disfrazada de princesa y ser una botarga, es demasiado cansado”.

Además, los internautas recordaron el polémico mensaje que se publicó por error en la cuenta de Twitter oficial del Gobierno de Nuevo León, en el cual se pedía “posicionar” la imagen de la joven pareja con disfraz:

“Chavos, hay que mover esta imagen y posicionar más la imagen de Mariana en las páginas, es una orden del Gobernador. Pónganme de enterados”, se leyó en el tuit publicado por error que fue borrado minutos después de ser enviado.

El gobernador y su esposa han sido criticados por las excentricidades y peculiaridades de su vida pública (Foto: Instagram Samuel García)

Simón Levy ya le había mandado un mensaje a Samuel García mediante sus redes sociales, pues el día de la toma de protesta del gobernador, lo felicitó por el logro y advirtió que la juventud podría ser un obstáculo en su mandato:

“Deseo mucho éxito a Samuel García en su gobierno que hoy empieza. Tienes una enorme responsabilidad por demostrar que juventud no es frivolidad y menos, ignorancia. Que te ayuden los que más saben; no los que te sean más leales. No falles, porque te llevas a una generación”, escribió Levy.

Samuel García viajó hace unos días a Glasgow, Escocia en compañía de su esposa, lugar en el cual se encuentra para participar en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Durante una de sus participaciones anunció que el gobierno de Nuevo León creará un impuesto verde a las compañías que más contaminen en su producción, el cual se utilizará para reparar el daño que ocasionan al medio ambiente.

“Será una reforma ambiciosa para crear impuestos a basureros o vertederos, a las pedreras, a las emisiones contaminantes. Todas las industrias que contaminen van a pagar para resarcir el daño”, afirmó García.

Además, señaló que planea introducir más de un millón de árboles a la ciudad de Monterrey, pues es el principal punto urbano de la entidad con el 92% de la población de Nuevo León, unos 6 millones de habitantes.

SEGUIR LEYENDO: