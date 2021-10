AMLO cumplirá con los amparos para vacunar a menores de edad: “Pero no son resoluciones definitivas”

FOTO: MARTÍN ZETINA/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter en contra del Poder judicial al señalar que aunque el gobierno federal acatará los amparos otorgados por los jueces para vacunar contra la COVID-19 a menores de edad, insistió que su administración ve por la mayoría del pueblo y no por el interés de unos cuantos.

“Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas (...) Si hay algo que sí quiero decir, que es esencial y lo sostienen los médicos, científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública: tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público, lo personal por legal por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, de la colectividad del interés de todo el pueblo”, aseveró.

Aseguró que es responsabilidad del gobierno proteger a toda la población bajo el principio de igualdad, ya que aseguró “no puede ser faccioso”.

“(...) Entonces el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio, de igualdad y de atención a todos (.... ) siempre debemos pensar en el interés del público, esa es nuestra responsabilidad como autoridades. El gobierno no puede ser faccioso, el gobierno es de todos, de ricos, pobres, de todos los ciudadanos y se debe proteger a todos”, sostuvo.

Al encabezar su conferencia mañanera desde Campeche, el mandatario aseguró que los jueces deben proteger a ricos y a pobres por igual, pero que en realidad, solo lo hacen con los “potentados”.

“Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres y uno de los problemas que se acrecentó con el régimen neoliberal es que los jueces se dedican a proteger a los potentados y no a la mayoría del pueblo”, dijo.

“Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de emitir una resolución para que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la SCJN (Arturo Zaldívar) al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales… Si la mayoría de los pobres paga impuesto por las mercancías, por el iva.. la mayoría de los pobres no paga Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque no tienen utilidades, ganancias”.

