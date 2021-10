José Eduardo Ravelo: lo que se sabe a tres meses de su cruel asesinato en Yucatán

José Eduardo Ravelo (Foto: Twitter/memoriasdnomada)

El pasado 21 de julio alrededor de las 9:30 horas, dos agentes detuvieron a un joven que se encontraba fuera de sí, ya que “parecía sospechoso”. El detenido de nombre José Eduardo Ravelo Echavarría, joven veracruzano de 23 años fue posteriormente golpeado y abusado sexualmente por parte de los cuerpos policiales.

El día 3 de agosto del presente año, José Eduardo falleció casi dos semanas a raíz del politraumatismo, ruptura de tejidos musculares y choque séptico pulmonar causado presuntamente por los cuatro policías municipales de Mérida.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del joven, luego de que el Tribunal del Poder Judicial del Estado bajo sentencia del juez Antonio Bonilla Castañeda decidiera liberar a los cuatro policías implicados en el atentado.

La defensa de los municipales, el abogado David Dorantes, afirmó: “Quien ejerció la violencia no fueron mis imputados, no fue la policía municipal”. De igual forma, aseguró que no se han podido señalar de manera puntual cuáles fueron los cuerpos policiales que estuvieron implicados en los hechos.

José Eduardo Ravelo (Foto: Twitter/Mauvila)

A pesar del intento de desvincular a los perpetradores del delito, el suceso llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dispuso a la FGR el caso de Ravelo.

El mes pasado, la madre de José, Dora María Ravelo afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) le aseguró que la investigación “va por buen camino, que tienen muchos elementos para volver a vincular a proceso a los responsables de la muerte de mi hijo”, y que a pesar de que la vinculación todavía no se haya ejercido, el fiscal de la FGE le prometió que las investigaciones continuarán hasta encontrar y dar castigo a los culpables.

El día de hoy a casi 3 meses de lo ocurrido, el presidente de la república volvió a hacer referencia al caso de José.

“Hay desde luego algunos casos que se lamentan como sucedió con un joven que fue detenido y hay indicios de que fue vejado y perdió la vida en manos de la policía municipal pero ya se está atendiendo el caso, las autoridades estatales están ayudando, colaborando, ya atrajo el caso la Fiscalía General de la República y no hay impunidad, todo el que comete un delito tiene que ser castigado”, afirmó el mandatario en la mañanera del día de hoy

A puertas de la comandancia municipal, un grupo de policías sometieron y ejercieron fuerza en contra de José Eduardo Ravelo, para después desnudarlo y violarlo mientras estos ataques eran documentados por los mismos policías.

Según el testimonio que José Eduardo dió a las autoridades antes de su fallecimiento, los agentes comenzaron a jalonear y empujarlo contra una pared para después subirlo a la cama de la patrulla, donde lo esposaron para luego comenzar a penetrarlo, “Sentía dolor y vergüenza”, declaró. Después de detenerlo, relató, lo transportaron a un estacionamiento donde continuaron violándolo mientras grababan el acontecimiento,

Captura de pantalla/ Twitter: @PorEstoOnline

En un video publicado por el diario local PorEsto! se puede apreciar a siete policías intentando bajar a José Eduardo de una patrulla tipo Pick Up, otro elemento lo jala de los pies, para posteriormente dejarlo el suelo durante varios minutos.

Uno de los policías usó su rodilla para presionar el pecho de José Eduardo en repetidas ocasiones hasta evitar que siguiera moviéndose, durante el tiempo que José Eduardo estuvo en el piso, los elementos policiales no hicieron más que observarlo, incluso cuando uno de ellos lo sometió.

Según las declaraciones de los cuerpos policiales, el joven había consumido cristal y se encontraba fuera de sí, no obstante, el abuso de fuerza por parte de los cuerpos policiales ha quedado documentado en grabaciones de la propia comandancia municipal, quienes no compartieron el contenido audiovisual hasta después del juicio en contra de los policías.

SEGUIR LEYENDO: