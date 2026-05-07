SSC desplegará operativo de seguridad por conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un dispositivo de seguridad y vialidad por los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

El operativo se llevará a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden en las inmediaciones del recinto durante el “BTS World Tour ‘Arirang’ in México City”.

PUBLICIDAD

Más de mil elementos participarán en el operativo

La SSC informó que el despliegue contará con mil 186 uniformados, apoyados con 38 vehículos oficiales, 10 motocicletas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Las acciones de seguridad se realizarán entre las 20:00 y las 02:00 horas, periodo en el que los agentes efectuarán labores de vigilancia, prevención de ilícitos y control vial en las zonas cercanas al estadio.

PUBLICIDAD

Además, 784 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) supervisarán accesos, salidas, pasillos, estacionamientos, gradas y áreas de alimentos para evitar el ingreso de objetos prohibidos y prevenir alteraciones al orden público.

Binomios caninos y vigilancia contra reventa

(SSC CDMX)

Como parte del operativo, la PBI contará con seis binomios caninos identificados como Kira, Randy, Balto, Layla, Zeus y Simba, especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

PUBLICIDAD

Los perros realizarán revisiones no intrusivas en los accesos al inmueble y patrullajes en áreas comunes y gradas.

La SSC también señaló que personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrá recorridos constantes en las inmediaciones del recinto para inhibir la reventa de boletos y reforzar la seguridad de los asistentes.

PUBLICIDAD

En paralelo, agentes de Tránsito implementarán cortes, control vehicular y vigilancia en las vías de acceso para facilitar la movilidad peatonal y automovilística antes y después de los conciertos.