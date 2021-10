Explosión de pirotecnia: cuatro personas resultaron lesionadas en Tultepec

El siniestro fue controlado (Foto: TW @webcamsdemexico)

Durante los últimos minutos del sábado pasado, se reportó una fuerte explosión en un inmueble ubicado en Tultepec, Estado de México, el cuál presuntamente estuvo relacionado con material pirotécnico.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), el siniestro fue extinguido, no obstante, resultaron heridas cuatro personas, de las que dos eran menores de edad.

Respecto a los heridos, todos fueron trasladados al Hospital General “José Vicente Villada” de Cuautitlán, en donde recibieron la atención médica correspondiente y, en caso de ser necesario, serán atenidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ).

Asimismo, las autoridades mexiquenses señalaron que de los dos menores lesionados, uno es un varón de 13 años que fue recibido en la institución de salud con quemaduras de segundo y tercer grado en el 45 por ciento de su cuerpo; mientras que el otro tiene 16 años y contaba, al momento de su ingreso, con quemaduras en el 74 por ciento de la superficie corporal. Por esta situación, se destacó que el estado de salud en el que se encuentran es grave.

Por otra parte, una mujer de 34 años también fue una de las lesionadas y contaba con el 35 por ciento de quemaduras en su cuerpo. Además, el otro hombre tiene 36 años y se puntualizó que las quemaduras estaban en el 5 por ciento, así que fue reportado como delicado.

Respecto a las causas que originaron este suceso, el cual se dio en un domicilio particular ubicado en Venustiano Carranza #11, Colonia San Martín, aún no se tiene la certeza. No obstante, se presume que dicho espacio fungía como un almacén de pirotecnia y, al consumirse, afectó 70 metros cuadrados.

En cuanto a las tareas de auxilio, se informó que al lugar acudieron elementos de la Protección Civil estatal y municipal, Bomberos de Tultepec, así como también de la Dirección de Pirotecnia Tultepec, de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de Seguridad estatal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Apenas el pasado 15 de julio, un taller clandestino de pirotecnia localizado en el municipio de Tultepec, Estado de México, explotó, dejando gravemente herida a una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos.

Cerca de las 10:00 de la mañana, vecinos de la Cerrada de Tláloc Oriente, en la colonia Vicente Suárez, reportaron a los servicios de emergencia un fuerte estruendo en un domicilio de dos pisos.

Al lugar arribó el cuerpo de bomberos y Protección Civil, constatando que se encontraba una mujer herida, identificada como María Yazmín “N” de 34 años, quien presuntamente estaba trabajando en la elaboración de cohetes.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven resultó con heridas en más del 60% del cuerpo por lo que primero tuvo que ser estabilizada y posteriormente llevada al hospital de alta especialidad de Zumpango.

La explosión no repercutió en las casas aledañas y tampoco dejó más heridos. Sin embargo, los bomberos hicieron una revisión para prevenir que pudiera ocurrir otro accidente grave.

Asimismo, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribaron para levantar las pesquisas correspondientes y determinar las causas del siniestro.

