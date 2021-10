Aprobaron modificar la Ley de Ingresos 2022 en beneficio a la recaudación de gobiernos locales

Diputados agregaron artículo transitorio a la Ley de Ingresos 2022 (Foto: Cuartoscuro)

Con 265 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones, este jueves 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022; sin embargo, durante la discusión en lo particular, el pleno determinó añadir el Artículo Décimo Octavo Transitorio.

La reserva fue presentada por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la cual hace énfasis en estados y municipios que mantengan recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal de este año.

“Las entidades federativas y municipios que, al día 29 de septiembre de 2021, hayan mantenido en depósito recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que deban ser reintegrados a la Federación, en depósito en una cuenta correspondiente a una institución de banca múltiple cuya autorización para organizarse y operar como tal haya sido revocada a dicha fecha, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 31 de diciembre de 2022, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado”

Se espera beneficiar a los gobiernos locales con esta prórroga (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Con relación a esta disposición, la diputada especificó que los aprovechamientos de los enteros que realicen los estados y municipios, “no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras”.

La legisladora federal explicó que los estados ejercitan el Presupuesto de la Federación anualmente y lo que no gastan se lo devuelven a la misma bajo el principio de anualidad. Refirió que existe un banco que quebró y que es custodiado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) quedando los depósitos bajo su custodia, mientras se devuelve el recurso.

Con relación a lo anterior, mencionó que varias entidades están entrampadas en los depósitos que tendrían que devolver en este 2021, que no es un quebranto para la Federación; sin embargo, “es injusto que se les exija reembolsar lo que no tienen en este momento. Esta propuesta permitiría que el dinero sea devuelto en el mes de diciembre de 2022 y no en 2021″.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el paquete económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Este transitorio no interviene con el contenido general de la Ley de Ingresos ni con lo que se tiene estimado recaudar el año fiscal que viene, sino que otorga facilidades a los gobiernos locales para devolver el dinero de la federación.

Respecto al monto total de los ingresos esperados, Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, expresó que se esperan casi 7.1 billones de pesos y que el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentra estabilizado en 51%, e igual que el estimado para el cierre de 2021.

También proyectó una tasa de crecimiento del PIB del 4.1%, con una inflación anual del 3.4%, mismas que coinciden con las proyecciones del Banco de México (Banxico). Asimismo, el precio del barril de petróleo de Pemex se estima en USD 55.1 con una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Y se considera una tasa de interés promedio de 5%, así como un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar.

La Ley de Ingresos fue enviada desde el ejecutivo federal (Foto: Cuartoscuro)

El dictamen detalla que de los 7 billones 88,250.3 millones de pesos provendrán de diversas partidas, donde la recaudación tributaria tiene una importancia.

Impuestos: 3 billones 944,520.6 mdp.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: 411,852.5 mdp.

Contribuciones de Mejoras: 32.6 mdp.

Derechos: 47,193.5 mdp.

Productos: 7,918.8 mdp.

Aprovechamientos: 184,864.7 mdp.

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: un billón 205,324.3 mdp.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: 370,928.1 mdp.

Ingresos Derivados de Financiamientos: 915,615.2 mdp.

