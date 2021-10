Le recuerdan a AMLO la liberación de Ovidio Guzmán tras asegurar que nunca ha “intervenido para liberar a nadie”

El día de ayer se cumplieron dos años del llamado “Culiacanazo” en el que la ciudad de Culiacán fue aterrorizada por el crímen organizado luego de que el ejército capturó a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Por la fuerza del contraataque por parte de los narcotraficantes, Ovidio fue finalmente liberado. Tras lo sucedido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), admitió que él mismo dió la orden de liberarlo.

El hecho contrasta con las declaraciones que ha hecho el mandatario el día de hoy respecto al caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. El año pasado, debido a la resolución de un juez, el detenido salió en calidad de libertad condicionada del Reclusorio Norte en el cual estuvo desde septiembre del 2018 por el delito de lavado de dinero.

Ante cuestionamiento directos de la prensa respecto a dicho caso, AMLO respondió:

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie [...] Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie”.

El comentario fue recibido en redes sociales por usuarios que tienen todavía presente el caso de Ovidio Guzmán, y recordaron al mandatario lo sucedido. En aquella ocasión, tras ser liberado el hijo de “El Chapo”. En aquella ocasión, también durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador admitió “yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

Información en desarrollo...