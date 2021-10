“Contrabando rodante”: Gustavo de Hoyos criticó a AMLO por regularizar autos “chocolate”

Gustavo de Hoyos criticó a AMLO por acuerdo para regularizar autos “chocolate” (Fotos: EFE / Cuartoscuro)

El empresario Gustavo de Hoyos volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por oficializar un acuerdo para regularizar “autos chocolate” en siete estados de la frontera norte.

A través de su cuenta de Twitter, el controvertido personaje dijo que es necesario remplazar a este tipo de vehículos y mejorar el transporte público, pues de lo contrario se le estaría apostando a la “ilegalidad”.

“Presidente @lopezobrador_: Se necesita incentivar el remplazo de autos #chocolates y mejorar el transporte público. No regularizar el contrabando rodante. Usted le apuesta a normalizar la ilegalidad, yo al Estado de Derecho. A mi me duele la afectación social pues yo #SíSoyDeAquí”

Durante su gira por Ensenada, Baja California, el mandatario federal presentó un convenio para regularizar los autos de procedencia extranjera, de modo que se tenga registro de ellos. Tal como había adelantado, ese decreto busca registrar unidades que ya están en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La cuota de regularización rondará los 2 mil 500 pesos y lo recaudado será para reparar vialidades.

El controvertido personaje dijo que es necesario remplazar a este tipo de vehículos y mejorar el transporte público (Foto: Twitter@gdehoyoswalther)

De acuerdo con datos proporcionados por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que tan solo en Baja California circulan cerca de 500 mil autos irregulares de procedencia extranjera, en su mayoría, de Estados Unidos.

Aunado a esto, la funcionaria argumentó que se busca dar certeza patrimonial a los dueños de estos vehículos, pero sobre todo, que se tenga claridad de quienes los adquirieron, porque la delincuencia organizada se ha valido de los autos irregulares para cometer asesinatos y otros delitos.

“Van a ser como mil 300 millones de pesos para los seis municipios y puede ser que le toque a San Felipe, también, para el año próximo”, calculó el presidente.

“Con la regularización y registro de estos autos de procedencia extranjera podremos tener un padrón confiable para identificarlos y evitar que sean utilizados por bandas criminales de forma anónima”, explicó Rodríguez Velázquez.

El decreto busca registrar unidades que ya están en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (Foto: Presidencia de México)

Y es que desde el primero de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales de Baja California, 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares.

“Sabemos que mucha gente decide comprar estos vehículos y los usa para llevar a sus hijos a las escuelas, para su jornada laboral en el campo o para realizar sus actividades cotidianas. A ellos también les queremos dar certeza jurídica en su patrimonio para evitar extorsiones”, añadió.

Por su parte, el presidente se congratuló con el apoyo recibido en las elecciones de junio pasado, donde Morena obtuvo la gubernatura con Marina del Pilar.

“En este estado no se perdió ni un solo distrito electoral federal, no ganaron los conservadores reaccionarios ni un solo distrito electoral federal aquí en Baja California. Entonces, imagínense si no estoy contento con el pueblo de Baja California”, sonrió ante la gobernadora electa y Jaime Bonilla, actual gobernador de Baja California.

De acuerdo con datos oficiales, tan solo en Baja California circulan cerca de 500 mil autos irregulares de procedencia extranjera (Foto: EFE / Luis Torres)

En el evento también estuvo presente Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE), entre otras autoridades locales y federales.

En las inmediaciones, el presidente fue recibido por simpatizantes, así como otras personas que le pidieron apoyo, porque el pago de su jubilación aún no ha llegado. AMLO aprovechó para saludar a la gente arremolinada tras vallas metálicas y con nulas precauciones ante el contagio de COVID-19, salvo algunos que portaban cubrebocas.

