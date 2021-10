“Fundamental escuchar a los expertos”: Ricardo Monreal ve posibilidad a cambios en reforma eléctrica

Ricardo Monreal consideró fundamental escuchar a los grupos económicos y productivos, así como a los inversionistas, sobre la Reforma Eléctrica (EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, consideró fundamental escuchar a los grupos económicos y productivos, así como a los inversionistas, sobre la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Me parece fundamental escuchar a los sectores económicos, productivos, al sector inversionista que confió en invertir con reglas que se diseñaron hace 9 años y que invirtieron con base en esas reglas”, declaró el morenista.

En entrevista al concluir la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Domínguez en la antigua sede de la Cámara de Senadores, Monreal expresó que no conviene la polarización, por lo que recomendó “escuchar, no precipitarse, no cansarse de dialogar”, incluso ir a un Parlamento Abierto durante octubre y noviembre para discutir la iniciativa del mandatario.

Lo anterior, con el objetivo de “escuchar a las voces de expertos, de personas con capacidad y experiencia; además de revisar el impacto en los mercados internacionales y analizar las experiencias en el mundo sobre energía eléctrica, sobre todo en países como Inglaterra, España o Estados Unidos, para no cometer los mismos errores”.

El coordinador señaló que las reuniones con este grupo se llevarían a cabo para evitar demandas y arbitrajes nacionales e internacionales millonarios (Foto: Cuartoscuro)

El coordinador también señaló que las reuniones con este grupo se llevarían a cabo para evitar demandas y arbitrajes nacionales e internacionales millonarios, o la judicialización por posibles daños y reparaciones con motivo de la reforma en materia constitucional.

Ante esto, el coordinador invitó a respaldar la iniciativa del Ejecutivo federal para que el Estado tenga la rectoría en materia eléctrica; sin embargo, aseguró que la bancada de Morena está dispuesta a modificar la reforma eléctrica para lograr el consenso y que sea aprobada por todos los grupos parlamentarios.

“A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata, de que los legisladores puedan meter la mano si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable”, expresó.

Finalmente, Monreal se comprometió a intentar que ambas cámaras, de Diputados y de Senadores, trabajen en conjunto para allanar el camino.

Monreal se comprometió a intentar que ambas cámaras, de Diputados y de Senadores, trabajen en conjunto para allanar el camino (EFE/José Pazos)

Cabe señalar que el pasado miércoles 6 de octubre, las 56 empresas que integran el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) se manifestaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador.

El CEEG aseguró que la propuesta genera incertidumbre a las inversiones, va en sentido contrario al esfuerzo de usar más energías limpias y aumentará costos de tarifas, lo que disminuirá la competitividad, por lo que pidieron al mandatario reconsiderar su posición.

“De ser aprobada en sus términos por el poder legislativo, la reforma propuesta incrementaría los costos de las tarifas eléctricas, tanto de familias como empresas, y se limitaría el acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente, indispensable para el desarrollo industrial, social y económico del país”, destacó.

El Consejo de Empresas alertó al presidente sobre utilizar combustibles contaminantes en la generación de electricidad, pues detalló, abre la posibilidad de enfrentar aranceles fronterizos. Explicó que la medida se aplicará porque en el mundo hay iniciativas para reducir las emisiones de carbono y para luchar contra el cambio climático.

El CEEG detalló que en el mundo hay iniciativas para reducir las emisiones de carbono y para luchar contra el cambio climático (EFE/Mario Arturo Martínez/Archivo)

“La aprobación de la iniciativa ocasionaría un incumplimiento deliberado de los compromisos internacionales de México que, entre otros, consideran generar 35% de la energía con tecnologías limpias para 2024 y 43% para 2030″, expuso.

Además, el CEEG pidió a legisladores “ejercer un voto informado e independiente que no le resten competitividad al país o que afecten el bienestar de la población”.

