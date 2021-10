Tierno perrito fue rescatado en vías de la Línea B del Metro

Un perrito fue rescatado en la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro (Foto: Metro CDMX)

Trabajadores de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hicieron un corte de corriente en la estación Nezahualcóyotl para rescatar a un perrito que estaba en las vías.

Debido a los trabajos de rescate hechos este martes cinco de octubre, el servicio de trenes se detuvo momentáneamente ocasionando gran afluencia de usuarios de la Línea B.

“Se presenta importante afluencia de personas usuarias en Línea B, después de realizar un corte de corriente por el rescate de un perrito en la estación Nezahualcóyotl. Toma previsiones”, informó el Metro desde su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la dependencia, el corte de corriente fue de 6 minutos y se realizó luego de que el conductor de un tren identificará al perro en las vías y solicitara apoyo para su rescate.

Perrito rescatado en el Metro (Foto: Metro CDMX)

Para sacarlo de las vías, trabajaron coordinadamente efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Aunque hubo un retraso ocasionado por el recate del perrito, los usuarios mostraron su empatía y dijeron no tener problemas en llegar tarde a su destino si fue a causa de una acción como esta.

“Muchas veces me he quejado de su sistema pero aplaudo enormemente las acciones en ayuda a los perritos”; “Que bueno que lo rescataron y no importa que llegue tarde a casa mientras esté bien el me doy por bien”; “Gracias metro, que dios te bendiga por salvar un ser vivo, que no sabe que corre peligro”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Otros más aprovecharon para hacer notar el contraste de la cara del cachorro mientras está siendo rescatado, contra su cara estando a salvo.

Usuarios señalaron el cambio de actitud del perrito rescatado (Foto: Metro CDMX)

“Primer foto: suéltame, te morderé. Segunda foto: Holi, te amo”; “Primera foto: ¡Brutalidad policial! Segunda foto: Oigan, habrán sobrado croquetitas?”, bromearon.

¿A dónde van los perros rescatados en el Metro?

Cabe recordar que los perros, gatos y cualquier otra mascota rescatada en las instalaciones del Metro es llevada al Centro de Transferencia Canina para su valoración física. Ahí se les proporcionan los cuidados veterinarios requeridos, se les baña, peluquea y alimenta. Asimismo, son vacunados, desparasitados y esterilizados. Como huéspedes temporales, comienzan un período de adaptación y sociabilización.

¿Cómo adoptar un perrito o gatito rescatado en el Metro?

1.- Descargar y llenar un Formato para la adopción de caninos.

Otro perro rescatado en el Metro (Fotos: Twitte/@SSC)

2.- Presentarse en el Centro de Transferencia Canina ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación de Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6) de Lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, informes en el teléfono centrotransferenciacanina.metro@gmail.com

3.- Presentar copia del INE u otro documento oficial.

4.- Copia del comprobante de domicilio (máximo 3 meses atrás de luz, agua, predial o teléfono).

5.- Se programará una visita domiciliaria.

6.- En caso de cumplir con los requisitos, se agendará fecha de entrega.

El animal de compañía canino se entrega bañado, esterilizado y desparasitado por el Centro de Transferencia. Todas las adopciones son gratuitas. Los datos del Metro indican que hasta julio del 2020, fueron adoptados 284 perritos y 15 fueron recuperados por su familia; hasta entonces se habían registrado 15 casos en los que requirieron intervenciones médico veterinarias mayores y de las cuales los canes se recuperaron favorablemente. El Centro de Transferencia Canina tiene una capacidad para albergar 26 canes.

SEGUIR LEYENDO: